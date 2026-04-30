‘유퀴즈’ 늑구 구조 수의사 “놓쳤을 때 죽었다 생각”

지난 29일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 늑구 구조를 함께한 진세림 수의사가 유퀴즈로 함께했다.
대전의 동물원에서 탈출 후 9일 만에 돌아온 늑대 ‘늑구’를 대신해 진세림 수의사가 ‘유퀴즈’에 출격했다. 국립생태원에서 멸종위기종을 치료하는 진세림 수의사는 늑구를 마취총으로 생포하며 늑구의 안전 귀가를 도왔다. 늑구는 10년간의 시행착오를 거쳐 탄생한 한국 늑대 복원 3세대로 ‘국민 늑대’에 등극하며 많은 관심을 받고 있다.
늑구가 탈출한 이유에 대해 의견이 분분한 가운데, 진세림 수의사는 “늑구를 앉혀놓고 물어보지 않는 이상은 정확히 알기 어렵다”라고 밝혔다.
진세림 수의사는 늑구의 탈출 소식이 알려지자 전국 동물원·수족관 수의사회를 통해 모두가 한마음 한뜻으로 모였고, 늑구의 귀가를 돕기 위해 총출동했다고 전했다. 진세림 수의사 역시 진료를 마무리하자마자 속옷 5장만 챙겨 현장으로 향했다고.
진세림 수의사는 당시 수의사들과 함께 약물, 용량부터 거리별 마취총의 압력, 주사기의 무게, 이송 방법, 기도 확보까지 자세하게 논의했고, 마취총 과녁까지 만들어 거리별로 연습했다고 밝혔다. 진세림 수의사는 “제가 마취한 사람이지만, 모든 과정에서 각자의 역할이 있었다”라며 현장에서 직접 안내한 야생동물 포획 전문가에게 걸음걸이까지 배웠다고 부연했다.
진세림 수의사는 “마취총 쏘고 놓쳤을 때 죽었다고 생각했다”라며 1차 포획에 실패 후 ‘내가 못 맞혀서 죽었네’라는 생각까지 했다고 털어놨다. 당시 늑구가 바로 뒤 고속도로를 오갔던 터라 로드킬의 위험이 있었다고. 진세림 수의사는 긴박했던 생포 작전 비화와 더불어 생포 후 몸에 낚싯바늘이 발견되며 또 다른 난관에 부딪혔던 당시의 대처 과정을 공개해 눈길을 끌었다.
한편 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 MC 유재석과 자기님들의 인생으로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
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