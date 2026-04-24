아일릿, 신곡 ‘잇츠 미’ 캠페인 필름 공개…압도적 비주얼

아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 23일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 4집 ‘마밀라피나타파이’(MAMIHLAPINATAPAI)의 타이틀곡 ‘잇츠 미’(It’s Me) 캠페인 필름을 게시했다.
이번 캠페인 필름은 강렬하면서도 감각적인 영상미로 시선을 사로잡았다. 영상은 좋아하는 상대와 불확실한 관계를 고민하다가 억눌려 있던 감정이 폭발한 다섯 멤버의 모습으로 시작된다. 자신의 마음에 솔직해지기로 결심한 이들은 적극적으로 애정을 표현하기 위해 나선다. 낭만적인 파리 거리를 거침없이 누비는 멤버들의 모습에서 아일릿 특유의 당찬 에너지가 뿜어져 나온다.
이때 “너의 최애가 누구? 너의 최애는 바로 나”(Who‘s your bias? I’m your bias)라는 당돌한 가사와 묵직한 비트가 듣자마자 리스너들의 귀를 사로잡았다. 또한 휘몰아치는 전개와 신나는 멜로디는 듣는 이의 도파민을 자극했다.
타이틀곡 ‘잇츠 미’는 첫 데이트 이후 좋아하는 상대와의 관계 정의에 대한 고민이 깊어지는 순간, “너의 최애는 바로 나야!”라고 직설적으로 외치는 테크노 장르의 곡이다. 아일릿은 이 노래를 통해 그간 보여주지 않았던 신선하고 다채로운 면모를 가감 없이 보여줄 예정이다.
아일릿은 타이틀곡 캠페인 필름에 이어 24일 오후 8시 ‘잇츠 미’ 콘셉트 포토를 공개한다. 또한 27일과 28일에는 타이틀곡 뮤직비디오 오피셜 티저 1, 2편을 연달아 선보이고, 대망의 신보와 뮤직비디오 본편이 30일 오후 6시 베일을 벗는다.
한편 아일릿은 오는 5월 5일 타이틀곡 ‘잇츠 미’를 메인 테마로 한 ‘아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌’을 연다. 이곳에서 아일릿은 신곡 무대를 선보이면서 팬들과 더 가깝게 호흡하겠다는 계획이다.
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