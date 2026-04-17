15년차 배우 박경혜, 2년차 카페 알바 일상…“고정적 수입 받고 싶었다”

배우 박경혜가 ‘나 혼자 산다’를 통해 2년 차 카페 아르바이트생으로서의 일상을 공개한다.
17일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 데뷔 15년 차, 독립 4개월 차인 배우 박경혜의 현실 자취 일상이 공개된다.
이날 방송에서 박경혜는 외출 준비를 마친 후 카페로 향한다. 그는 배우 활동을 하면서 2년째 카페 아르바이트를 하고 있다고 전해 무지개 회원들을 깜짝 놀라게 한다.
박경혜는 아르바이트를 시작한 계기에 대해 “고정적인 수입을 안정적으로 받고 싶어 아르바이트를 하게 됐다”고 고백한다.
박경혜는 카페 청소부터 재고 관리, 손님맞이까지 야무진 아르바이트생의 면모를 보여준다. 빠른 손놀림으로 몰아치는 주문도 완벽히 처리하는가 하면 커피부터 칵테일까지 섭렵한 ‘아르바이트 만렙’ 실력을 자랑해 놀라움을 안긴다. 그러면서 “돈을 버는 일이 힘들지 않을 수 없다”며 아르바이트로 보낸 고된 하루에도 웃음을 잃지 않는 단단한 긍정 에너지를 드러낸다고. 2년 차 카페 아르바이트생인 박경혜의 일상이 더욱 주목된다.
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