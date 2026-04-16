BTS ‘아리랑’ 투어에 외신 호평…英 NME “새로운 장 열었다”

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG)의 포문을 화려하게 연 가운데, 해외 주요 매체들의 찬사가 이어지고 있다.
방탄소년단은 지난 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 ‘BTS 월드 투어 ’아리랑‘’을 개최하고 사흘간 13만 2,000여 관객과 만났다. 경회루와 건곤감리 등 한국적 상징을 녹여낸 무대 연출과 360도 스테이지를 활용한 압도적 스케일에 전 세계 외신들이 주목했다.
영국 음악 전문 매체 NME는 이번 공연에 만점에 가까운 평점을 부여하며 “방탄소년단이 새로운 장을 열었다”고 평가했다. NME는 “새 앨범 ‘아리랑’이 장르의 경계를 확장한 것처럼, 무대 위에서도 기존 K-팝 공연의 틀을 벗어난 새로운 방향을 제시했다”며 “한국적 뿌리를 바탕으로 팀의 정체성을 무대 연출과 안무 전반에 완벽히 녹여냈다”고 극찬했다. 특히 마지막 곡 ‘인투 더 선’(Into the Sun)을 언급하며 “공연은 끝났지만 방탄소년단의 순간은 아직 끝나지 않았음을 느끼게 했다”고 덧붙였다.
영국 BBC 역시 “단순히 글로벌 메가스타를 다시 만나는 자리를 넘어, 모두에게 사랑받는 그룹의 존재감을 재확인시킨 무대”라고 평했다. BBC는 멤버들 간의 끈끈한 유대감과 케미스트리를 팀을 정상에 머물게 하는 핵심 동력으로 꼽으며, 이번 투어가 한국 그룹 사상 최대 규모로 기록될 것이라고 전망했다.
미국 빌보드(Billboard)는 공연의 추진력과 관객과의 호흡을 높게 평가했다. 빌보드는 “수록곡 ‘바디 투 바디’(Body to Body) 무대에서 전통 민요 ‘아리랑’이 녹아들고 관객들이 떼창으로 화답하는 장면은 이번 공연에서만 볼 수 있는 가장 인상적인 순간”이라고 회상했다. 또한 ‘아이돌’(IDOL) 무대에 대해 “한국적 정체성과 글로벌 팝 스케일이 하나의 프레임 안에서 공존할 수 있음을 보여준 사례”라고 분석했다.
인도 패션 매거진 GQ 인디아(GQ India)는 “대체 불가능한 무대 장악력으로 일곱 명이 함께할 때 가장 강력하다는 사실을 다시 한번 입증했다”고 전했다.
고양 공연을 성공적으로 마친 방탄소년단은 오는 17~18일 도쿄돔 공연을 시작으로 북미, 유럽, 남미 등 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 걸친 대규모 월드투어를 이어갈 예정이다.
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