다이어트 성공한 다영 “한 달에 1kg씩 12kg 감량”

다영은 11일 오후 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’의 작곡가 윤일상 편 1부에 출연했다.
솔로로는 처음 출연하게 된 다영은 밝은 텐션과 긍정적인 에너지로 토크를 이어간 것은 물론, 무대에서는 힙한 분위기와 트렌디한 퍼포먼스를 펼치며 솔로 아티스트로서 매력을 다채롭게 펼쳐냈다.
대기실 토크에서 다영은 지난 7일 발매된 신곡 ‘왓츠 어 걸걸 투 두’(What’s a girl to do)를 소개하고 후드 집업을 활용한 포인트 안무를 선보이며 출격 준비를 마쳤다. 다영은 다이어트 비법을 궁금해하는 MC들에게 “한 달에 1kg씩, 총 12kg을 감량했다”라며 “식습관을 조금씩 바꾸는 것이 좋다”면서 건강과 다이어트를 모두 잡는 방법을 소개했다.
이날 김건모의 ‘뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새’를 선곡해 무대를 꾸미게 된 다영은 “부모님께서 정말 좋아하는 프로그램이다, 고향이 제주도라 서울에 잘 올라오지 않으시는데 이번에는 비행기를 타고 오셨다”며 설렘을 드러냈다. 이어 “‘뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새’ 제목을 보자마자 ‘뻐꾹 걸’이 되기로 했다, 뻐꾸기 안무도 준비한 만큼 모두에게 ‘저 뻐꾹 걸은 누구지?’라는 걸 각인시키고 싶다”고 각오를 다졌다.
다영이 재해석한 ‘뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새’는 다채로운 구성으로 지루할 틈 없이 펼쳐졌다. 격한 안무 속에서도 흔들림 없는 호흡으로 시원한 고음을 선보이며 탄탄한 라이브를 완성했고, 트렌디하게 편곡한 리듬과 키치한 안무가 어우러졌다. 특히 모자를 활용한 댄스 브레이크는 곡의 분위기를 반전, 몰입도를 끌어올리며 더욱 진한 인상을 남겼다.
다영의 무대에 대기실에서 지켜보던 임한별은 “데뷔 10년 차면 안주할 수도 있는데 끊임없이 도전하는 모습이 멋지다”고 감탄했고, 브브걸 민영과 마이티마우스 쇼리는 “너무 핫하다”, “너무 잘해서 도망가고 싶다”는 소감을 전했다. 윤일상 작곡가는 “‘뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새’가 코첼라에 나왔다면 이런 무대가 아닐까 싶다, 정말 트렌디했다, 점수로 준다면 만점짜리 무대였다”고 극찬했다.
다영은 지난 7일 두 번째 디지털 싱글 ‘왓츠 어 걸걸 투 두’를 발표하고, 타이틀곡 ‘왓츠 어 걸걸 투 두’로 활발히 활동 중이다. 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 신곡의 매력을 다각도로 전하며 국내를 넘어 글로벌 팬들의 마음을 사로잡고 있다.
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