플레이브, 감성전사 변신…하라메 공개

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 네 번째 미니앨범 ‘칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)’의 하이라이트 메들리를 공개했다.
영상은 앨범의 타이틀과 함께 바닥의 구멍에서 스타샤드가 떠오르며 시작된다. 이어 ‘아스테룸’이 써 있는 로딩 화면으로 전환되며, 어디론가 날아가는 스타샤드를 따라 하이라이트 메들리가 펼쳐진다.
신비로운 분위기가 이어진 가운데, 첫 번째 곡 ‘꽃송이들의 퍼레이드’가 포문을 열었다. 멤버들의 화음을 중심으로 아카펠라를 연상시키는 따뜻한 분위기가 인상적이다. 두 번째 곡이자 선공개 곡인 ‘흥흥흥’은 SOLE의 피처링을 바탕으로 간지럽고 부드러운 무드로 색다른 매력을 선사한다.
타이틀곡 ‘본 새비지(Born Savage)’는 강렬한 기타 사운드를 앞세워 폭발적인 에너지로 반전을 선사했으며, ‘루나 하츠(Lunar Hearts)’는 피아노 선율을 중심으로 잔잔한 발라드 감성을 담아냈다.
마지막곡 ‘그런 것 같아’는 ”노래가 흐르고 지새는 밤이 로맨틱하게만 보여“라는 가사처럼 달콤하고 로맨틱한 분위기로 하이라이트 메들리를 마무리했다.
여기에 멤버들의 콘셉트 포토와 함께 각 곡의 분위기를 담은 영상이 더해지며, 곡마다의 색깔을 미리 엿볼 수 있게 했다. 서로 다른 감성이 조화를 이루며 플레이브의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 예고했다.
앞서 플레이브는 지난 6일 공식 SNS 채널을 통해 트랙리스트 이미지를 공개했다. 이어 7일에는 공식 SNS 채널을 통해 피지컬 앨범의 4가지 버전의 프리뷰 영상을 선보이며, 강렬한 콘셉트와 함께 앨범의 비주얼을 공개해 팬들의 소장 욕구를 자극했다.
플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 앨범 ‘PLBBUU(플뿌우)’를 발매하며 강력한 음원 파워를 입증했다. 이어 같은 달 21, 22일 양일간 서울 고척 스카이돔(SKY DOME)에서 열린 ‘대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)’가 이틀 전석 매진되며 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 종료했다.
플레이브의 새 미니앨범 ‘칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)’는 오는 4월 13일 각종 음원사이트를 통해 디지털 음원이 공개된다.
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