허안나, 20㎏ 증량 후 다이어트…2인분 요리에 ‘깜짝’

17일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에서는 개그우먼 허안나가 등장해 아침부터 요리하는 모습을 선보였다.
그는 결혼 후 몸무게가 20kg 증량했다며 현재 다이어트하기 위해 식단 관리 중이라고 전해졌다. 주방에서 꺼낸 것은 다이어트 면이었다. 감량 의지를 불태우는 듯했지만, 자세히 보니 2인분을 꺼내 폭소를 안겼다.
이를 지켜보던 MC 서장훈이 “아니, 근데 다이어트한다면서 아무리 저열량이라고 해도 짜장을 아침부터 먹는 건 너무 하는 거 아니야?”라며 어이없어했다. 허안나가 “(저열량이니까) 난 1.5인분 먹는 것”이라고 주장했다. 이에 모델 이현이가 “왜 1.5인분이냐? 2인분 넣었는데?”라고 ‘팩폭’해 웃음을 샀다. 남편 오경주는 요리 중인 아내를 두고 홀로 식사 중이었다. 출연진이 “따로 먹는 건가?”라며 의아해했다. 알고 보니 허안나가 남편의 아침밥을 차려준 뒤 아직도 요리 중이었던 것. 그가 “남편은 가게 때문에 패턴이 달라서 따로 먹는다. 저 시간에 밥을 못 먹으면 하루 종일 굶는다”라고 밝혔다.
드디어 요리를 끝낸 허안나까지 같이 식사에 합류했다. 그러나 겨우 앉은 밥상에서 이들 부부가 TV만 응시했다. 대화 없이 그저 먹기만 하는 모습이 안타까움을 자아냈다.
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