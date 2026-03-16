있지 유나 등장하자 다 녹아내려

그룹 ITZY(있지) 유나가 솔로 데뷔곡 ‘Ice Cream’(아이스크림) 뮤직비디오 티저 영상과 사진을 최초 공개했다.
영상은 의문의 인물들이 유나를 데려가 다른 모습으로 바꾸려 하지만 이를 거부하며 재미있는 긴장감을 선사한다. 유나가 즐겁게 돌아다니자 사람들은 하나 둘 녹아내리고, “I wanna be your ice cream I wanna be your ice cream, oh my!”라는 깜찍한 노랫말과 함께 자유를 만끽하는 장면으로 신선한 스토리를 품은 뮤직비디오 완편을 기대케 했다. 영상과 함께 오픈된 포토는 자연스러우면서도 완벽한 유나의 각양각색 비주얼이 잘 드러나 이목을 집중시켰다.
새 앨범에는 동명 타이틀곡 ‘Ice Cream’, ‘B-Boy’(비보이), ‘Blue Maze’(블루 메이즈), ‘Hyper Dream’(하이퍼 드림) 총 4곡이 수록된다. 리더 예지에 이어 ITZY 두 번째 솔로 주자로 나서는 유나는 그룹 막내로서 보여준 밝은 에너지와 역량에 솔로 아티스트의 존재감을 더해 글로벌 팬들의 봄에 기분 좋은 상큼함을 선물한다.
유나의 첫 솔로 앨범 ‘Ice Cream’과 동명 타이틀곡은 3월 23일(월) 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
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