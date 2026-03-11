블랙핑크, 빌보드 ‘핫100’ 11번째 차트인…“K팝 女 최다”

‘데드라인’ 타이틀곡 ‘고’ 63위 데뷔
브루노 마스, 빌보드 두 메인 앨범차트 모두 1위
K팝 간판 걸그룹 그룹 ‘블랙핑크(BLACKPINK)’가 3년5개월 만에 낸 완전체 앨범인 미니 3집 ‘데드라인’으로 미국 빌보드 차트에서 호성적을 거두고 있다.
10일(현지시간) 빌보드에 따르면, 블랙핑크 ‘데드라인’ 타이틀곡 ‘고(GO)’가 14일 자 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 63위를 차지했다.
멤버들 솔로곡을 제외하고 블랙핑크 팀 곡으로 해당 차트에 11번째 진입이다.
블랙핑크는 2018년 ‘뚜두뚜두’(55위)를 시작으로 11곡을 해당 차트에 올렸다. ‘아이스크림(Ice Cream)’이 자체 최고 순위인 13위를 찍었고 ‘핑크 베놈(Pink Venom)’ 22위, ‘뛰어(JUMP)’ 28위, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 33위, 레이디 가가와 함께 한 ‘사워 캔디(Sour Candy)’ 33위, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ 41위, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’ 55위, ‘러브식 걸즈(Lovesick Girls)’ 59위, 두아 리파가 피처링한 ‘키스 앤드 메이크 업(Kiss And Make Up)’ 93위 등이다.
이 중 ‘데드라인’ 선공개곡으로 지난해 먼저 발매된 ‘뛰어’가 ‘핫100’에 통산 10주 진입하며 해당 차트 블랙핑크 최장 차트인 기록을 가지고 있다.
해당 차트 팀 통산 11번째 차트인은 K-팝 여성 아티스트 최다 진입 기록이다. 또한 블랙핑크는 ‘고’로 빌보드 글로벌(Excl. U.S.)에서 13위를 달성했다.
‘데드라인’은 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 8위로 데뷔했다. 블랙핑크는 이에 따라 ‘빌보드 200’ 톱10에 세 번째 진입했다. 앞서 해당 차트에서 정규 2집 ‘본 핑크’가 1위, 정규 1집 ‘디 앨범’이 2위를 차지했다. 해당 차트엔 총 다섯 번째 들어왔다. 미니 2집 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’가 24위, 미니 1집 ‘스퀘어 업’이 40위였다. K팝 첫 ‘그래미 어워즈’ 수상에 빛나는 글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’는 빌보드 메인 차트에서 장기 집권 중이다.
‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 이번 ‘핫100’에서 지난 주보다 2계단 하락한 8위를 차지했다. 해당 차트엔 37주째 진입했다.
‘골든’은 최근 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받는 등 여전히 영향력을 확인 중이다. 그래미 K팝 첫 수상이다. ‘골든’은 또한 오는 15일 열리는 ‘제 98회 아카데미 시상식’에서 주제가상 후보에 올라 있다.
헌트릭스의 또 다른 곡인 ‘하우 잇츠 던(REHOW IT’S DONE)‘은 86위에 걸리며 해당 차트엔 통산 31주째 진입했다.
’케이팝 데몬 헌터스‘ OST는 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘에서 13위를 기록했다.
’빌보드 200‘에 3위로 데뷔한 대세 그룹 ’에이티즈(ATEEZ)‘의 미니 13집 ’골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.3)‘는 이번 주에 108위를 차지했다. 해당 차트 4주째 진입이다. ’그래미 어워즈‘ 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 ’캣츠아이(KATSEYE)‘의 두 번째 EP ’뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)‘는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 113위를 차지했다. 36주 연속 차트인이다. 캣츠아이의 데뷔 앨범 ’SIS‘는 173위를 차지했다. 통산 11주 차트인이다.
’빌보드200‘에 2위로 데뷔한 그룹 ’엔하이픈(ENHYPEN)‘의 미니 7집 ’더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)‘는 이번 주 ’빌보드 200‘에서 135위를 차지했다. 7주째 해당 차트에 머물고 있다.
한편, 블랙핑크 ’로제‘와 협업한 ’아파트‘로 지난해 큰 인기를 누린 미국 팝스타 브루노 마스의 신곡 ’아이 저스트 마이트(I Just Might)‘가 이번 주 ’핫 100‘ 1위를 탈환했다. 지난 주 5위에서 4계단을 뛰어 올라 통산 3주째 1위다.
마스의 정규 4집 ’더 로맨틱‘ 선공개곡으로, 앨범 발매와 맞물려 순위가 다시 상승했다. 이 앨범의 또 다른 수록곡 ’리스크 잇 올(Risk It All)‘이 ’핫 100‘ 4위로 진입하며 그의 22번째 톱 10 기록을 세웠다. ’더 로맨틱‘은 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘ 1위다.
