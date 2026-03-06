킥플립, 컴백 예열 ‘트웬티’

4월 새 앨범 발매를 앞둔 그룹 킥플립(KickFlip)이 신곡 ‘Twenty’(트웬티)를 선공개한다.
킥플립은 지난 2월 28일 첫 팬 콘서트 ‘2026 KickFlip FAN-CON 〈 From KickFlip, To WeFlip 〉’(프롬 킥플립, 투 위플립) 일환 대구 공연 2회차 종료 후 3월 9일 오후 6시 선공개곡, 4월 6일 오후 6시 미니 4집 발매 소식을 깜짝 발표했다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 3월 6일 0시 공식 SNS 채널에 신보명 ‘My First Kick’(마이 퍼스트 킥)과 선공개 음원 곡명 ‘Twenty’ 및 뮤직비디오 티저를 선보이고 열기를 끌어올렸다.
티저는 파도 소리와 함께 푸른 바다를 비추며 시작된다. 실제로 멤버 전원 20대의 시작점에 선 킥플립이 여행을 떠나 포착한 순간들이 펼쳐지며 한 편의 청춘 영화 예고편을 보는 듯한 인상을 전했다. 벅차오르는 멜로디 위 “Twenty, I‘m Twenty, I’m Twenty, I‘m Twenty, I’m fine”이라는 가사가 어우러져 완곡을 기대케 한다.
신곡 ‘Twenty’는 멤버 동현이 작곡에 참여해 음악적 역량을 발휘했다. 속도감 있게 전개되는 사운드, 새로운 시작의 설렘과 아쉬움에 대한 복잡미묘한 감정을 풀어낸 노랫말이 감상 포인트로 자리한다. 20대 초입에 선 킥플립이 이번 신곡을 통해 노래할 시작과 성장 이야기에 리스너들의 관심이 집중된다.
2025년 1월 20일 미니 1집 ‘Flip it, Kick it!’(플립 잇, 킥 잇!)과 타이틀곡 ‘Mama Said (뭐가 되려고?)’(마마 세드)로 정식 데뷔한 킥플립은 지상파 음악방송 1위, 유수 가요 시상식 신인상 수상, 글로벌 초대형 페스티벌 출연 등 여러 성과를 거뒀다. 2026년 1월 20일 데뷔 1주년을 맞아 디지털 싱글 ‘From KickFlip, To WeFlip’을 발표했고 2월 28일 대구 공연을 끝으로 전국 5개 도시 12회 공연 규모의 첫 팬 콘서트 투어를 마무리하며 활약세를 이어갔다.
킥플립의 선공개 음원 ‘Twenty’는 3월 9일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
