아이들 소연, 美 래퍼 오데타리 신곡 피처링

그룹 아이들 (i-dle) 소연이 미국 래퍼 오데타리(Odetari) 신곡 피처링에 참여한다.
오데타리는 26일(한국 시간) 자신의 SNS를 통해 “DONT DIE 3/11/26 with SOYEON”이라는 게시글과 ‘DONT DIE’ 티저 영상을 공개했다.
두 아티스트를 캐릭터화한 형식으로 제작된 영상에서는 오데타리가 소연에게 곧 한국에 방문한다는 메시지를 이모티콘으로 보내자 소연이 화답하며 이들의 만남을 본격적으로 알렸다.
그동안 힙합, EDM 장르 음악을 선보인 오데타리는 2023년 SNS에서 큰 인기를 얻었고, 이듬해 발매한 ‘KEEP UP’은 빌보드 핫 100 차트에 진입했다. 소연은 지난해 프로듀서 알티(R.Tee)의 ‘담다디’ 피처링을 맡으며 아이들 활동 외에도 다양한 뮤지션과 작업하고 있어 오데타리와 어떤 시너지를 보여줄지 기대가 모인다.
소연이 속한 아이들은 지난 21일과 22일 ‘2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN SEOUL’ 공연을 성황리에 마쳤다. 공연에서는 신곡 ‘Crow’ 무대를 최초 공개해 아이들의 한층 더 넓어진 음악 스펙트럼과 탄탄한 실력을 다시 한번 증명했다. 또 그동안 베일에 싸여있던 아이들의 ‘Mono (Feat. skaiwater)’ 작곡가 아이스블루래빗(icebluerabbit)의 정체가 소연임이 밝혀지면서 현장을 뜨겁게 물들였다.
소연이 피처링한 오데타리의 ‘DONT DIE’는 오는 3월 11일 음원이 발매되고, 다음 날인 12일 뮤직비디오가 공개된다.
