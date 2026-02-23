엔믹스, 데뷔 4주년 콘텐츠 공개

  • 동아닷컴

글자크기 설정

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

다음
이전
(사진제공: JYP엔터테인먼트)
(사진제공: JYP엔터테인먼트)
그룹 NMIXX(엔믹스)가 데뷔 4주년을 맞이해 스페셜 콘텐츠를 공개했다.

2022년 2월 22일 싱글 앨범 ‘AD MARE’(애드 마레)와 타이틀곡 ‘O.O’(오오)를 발매하고 가요계 등장한 NMIXX는 지난 22일 데뷔 4주년을 맞이했다. 이를 기념해 그룹 공식 SNS 채널에 사진과 영상 콘텐츠를 게재하고 전 세계 엔써(팬덤명: NSWER)와 돈독한 유대를 다졌다.

0시 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진의 반짝이는 비주얼을 담은 축전 포스터를 시작으로 정규 1집 ‘Blue Valentine’(블루 밸런타인)에 수록된 곡 ‘Shape of Love’(셰이프 오브 러브)를 활용한 비디오 클립까지 다채로운 콘텐츠를 차례로 오픈했다. 멤버들은 “엔써, 널 향한 내 사랑은 너무 커서 그려지지가 않네”, “나의 가장 큰 힘이 되어줘서 고마워”, “NSWER is the shape of my love” 등 진심 어린 메시지로 팬사랑을 드러냈다.

어느덧 데뷔 4주년을 맞이한 NMIXX는 글로벌 활동 반경을 넓히고 대세 활약을 이어가고 있다. 최근 ‘K팝 그룹 최초’로 브라질 상파울루 카니발에 참여해 약 200만 명의 구름 관중 앞에서 정열의 퍼포먼스를 펼친 NMIXX가 이번에는 라틴 아메리카 대표 축제 중 하나인 ‘2026 비냐 델 마르 페스티벌’(2026 Festival de Viña del Mar)에 역시 ‘K팝 그룹 최초’로 출격한다.

오는 22일(이하 현지시간)부터 27일까지 6일간 칠레 비냐 델 마르에서 개최되는 ‘2026 비냐 델 마르 페스티벌’은 1960년 첫 개최되어 60여 년의 역사와 전통을 자랑한다. 그간 루이스 미겔(Luis Miguel), 샤키라(Shakira), 리키 마틴(Ricky Martin)을 비롯한 세계적인 아티스트들이 다녀갔으며 올해는 NMIXX와 더불어 글로리아 에스테판(Gloria Estefan), 펫샵보이즈(Pet Shop Boys), 제시 앤 조이(Jesse & Joy) 등이 무대에 오른다.

NMIXX는 26일 정오 2026년 첫 신곡 ‘TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)’(틱 틱 (피처링 파블로 비타))를 발표한다. 이에 앞서 25일 오후 6시에는 설윤과 박재정이 호흡을 맞춘 듀엣곡 ‘지금 이대로만’이 각종 음원사이트를 통해 베일을 벗는다.

전효진 기자 jhj@donga.com
#NMIXX

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

(사진제공: JYP엔터테인먼트)

다음
이전