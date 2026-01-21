‘합숙맞선’, 출연자 상간녀 의혹 사과 “검증 노력했는데 당황·참담…분량 삭제”

‘합숙맞선’ 출연자 중 한 명이 ‘상간녀 의혹’에 휩싸인 가운데, 제작진이 이에 대해 사과했다. 또한 의혹을 받고 있는 출연자의 분량을 전면 삭제하겠다고 밝혔다.
SBS ‘자식방생프로젝트-합숙맞선’(이하 ‘합숙맞선’) 제작진은 21일 공식자료를 내고 최근 불거진 출연자 상간녀 의혹에 대한 입장을 전했다.
제작진은 “최근 ‘합숙맞선’ 출연진 중 한 분과 관련해 사회적 논란이 될 만한 과거 이력이 있다는 내용을 인지하게 됐다”라며 상간녀 의혹을 언급했다.
이어 “해당 출연자에게 사실관계 확인을 요청하였으나, 아직까지 구체적인 답변을 듣지 못한 상황”이라며 “그러나 사실관계 여부를 떠나서, 제작진은 출연자와 관련된 불미스러운 논란으로 인하여 시청자분들에게 불편함을 드린 불찰에 대해 진심으로 사과를 드린다”라고 사과의 뜻을 밝혔다.
그러면서 “제작진은 논란을 인지한 즉시 긴급 재편집에 착수하였으며, 시청자 여러분들이 불편함이 없이 방송을 시청하실 수 있도록 향후 남은 모든 회차에서 해당 출연자의 분량을 전면 삭제하기로 결정했다”라고 전했다.
다만 제작진은 출연자 사전 검증 절차를 거쳤다고 설명했다. 제작진은 “출연자를 섭외함에 있어 면접 전 설문조사, 심층 대면 면접을 통해 출연자의 과거 및 현재의 이력에 부정한 결격 사유가 없음을 거듭 확인받았고, 출연 동의서 작성 시에도 ‘각종 범죄, 마약, 불륜, 학교폭력 등에 연루된 사실이 없음을 진술하고 이를 보장한다’는 조항을 명문화하고, 위반시 위약벌 책임을 명시함으로써 출연자가 부정한 이력을 숨기거나 허위로 진술하지 못하도록 하는 등 법이 허용하는 한도에서 출연자의 이력이 방송에 적합한지 여부에 대해 검증하고자 노력했다”라고 말했다.
이어 “이러한 제작진의 노력에도 불구하고 출연자 개인의 과거 행적과 관련하여 논란이 발생한 점에 대하여, 제작진 또한 당혹스럽고 참담한 마음을 금할 길이 없다, 무엇보다 이번 일로 인해 상처받으셨을 시청자분들과 진정성 있게 촬영에 임해주신 다른 출연자분들께 고개 숙여 깊은 사과의 말씀을 올린다”라며 “제작진은 이번 사건을 계기로 향후 검증 절차를 더욱 면밀히 보완하여 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다, ‘합숙맞선’을 사랑해 주시는 시청자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다”라고 덧붙였다.
한편 지난 20일 오후 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 4년 전 남편의 불륜으로 이혼했다는 40대 여성 제보자가 등장, 남편의 불륜 상대였던 여성이 연애 예능 프로그램에 출연하는 모습을 보고 충격을 받았다고 주장했다. 특히 해당 방송에서는 법원 판결을 통해 혼인 파탄의 책임이 남편과 상대 여성에게 있다고 판단됐다는 내용도 전해졌다.
‘사건반장’ 방송 이후 해당 출연자를 둘러싼 논란이 커졌고, 이 인물은 ‘합숙맞선’에 등장한 사람 중 한 명으로 밝혀졌다. 이에 ‘합숙맞선’ 측은 이 출연자의 분량을 사실상 통편집하기로 결정했다.
