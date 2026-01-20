NCT WISH, 日 오리콘 데일리 앨범 2일 연속 1위

1월 14일 발매된 NCT WISH 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’(위시리스트)는 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서 1월 17~18일 이틀 연속 1위를 차지하고 있다.
이번 앨범은 타이틀곡 ‘Hello Mellow’(헬로 멜로우)를 포함한 총 7곡으로 구성되어 있으며, 위로와 응원, 설렘의 메시지를 통해 모두의 ‘WISHLIST’가 이루어지기를 바라는 NCT WISH의 진심을 담아 글로벌 팬들의 좋은 반응을 얻고 있다.
또 NCT WISH는 1월 17~18일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 개최한 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)를 끝으로, 9개 도시 17회에 걸친 일본 투어 전 회차 매진을 기록했으며, 오리콘 차트 1위까지 달성해 현지에서의 탄탄한 입지를 다시 한번 확인시켜 주었다.
NCT WISH는 1월 31일과 2월 1일 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 출연한다.
