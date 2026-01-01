장윤정, 고현정과 기싸움 왜? “미묘하게 경쟁”

장윤정은 15일 방송한 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에서 ‘토요대행진’ MC 시절 ‘고현정과 기싸움은 없었느냐’는 질문에 “있었다. 미묘하게 둘이 약간 경쟁했다”고 답했다. 난 그게 나쁘다는 생각은 안 한다. 우리를 더 발전시키는 거니까. 둘 다 미스코리이다보니 서로 ‘의상을 뭐 입나’ 체크했다. ‘내가 조금 부족한가?’ 싶으면 들어가서 얼른 뭘 하나 더 했다. 옷이 갈수록 화려해졌다“고 털어놨다.
장윤정은 1987년 미스코리아 진, 고현정은 1989 미스코리아 선 출신이다. 장윤정은 ”고현정과 내가 처음으로 여자 2MC를 했다. 그때는 쇼 프로그램이 생방송이라서 프롬프터가 없었다. 다 외워서 하던 시대“라며 ”여자 MC 둘이서 한다니까 관심이 많았다“고 회상했다.
”그때 둘 다 대학생이었다. 토요일 저녁 가장 핫한 시간에 생방송으로 나가는데, 누구 하나 실수하면 안 되지 않느냐“면서 ”둘이 초긴장 상태에서 했다. 첫 생방송이 끝나고 안도감이 밀려와 둘이 자연스럽게 끌어안고 ‘수고했다’고 했다“고 덧붙였다.
