이병헌, 美 NBC 토크쇼 출연…‘어쩔수’·‘케데헌’ 비화 공개

이병헌은 최근 미국 NBC ‘레이트 나이트 위드 세스 마이어스’(Late Night with Seth Meyers)에 출연해 영화 ‘어쩔수가없다’와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 비하인드 스토리를 직접 소개하며 유쾌한 토크를 펼쳤다.
등장과 동시에 뜨거운 환호 속에 무대에 오른 이병헌은 진행자 세스 마이어스와 자연스러운 호흡을 자랑하며 편안한 분위기를 이끌었다. 특히 ‘어쩔수가없다’와 관련된 에피소드를 풀어내는 과정에서 특유의 재치 있는 입담과 여유로운 리액션으로 스튜디오를 웃음으로 물들이며 관객들의 연이은 박수와 호응을 끌어냈다.
이병헌은 “나는 질문을 많이 하는 편”이라며 “캐릭터를 관객에게 제대로 전달하기 위해 작품과 인물에 대해 계속 질문한다”고 밝혔다. 이어 “‘공동경비구역 JSA’ 때는 열 가지 아이디어를 내면 한 개 정도만 받아들여졌는데 이번 작품에서는 아홉 개 정도를 거의 다 사용하셨다”며 “좋기도 했지만 책임감이 커져 부담되기도 했다”고 위트 있게 밝혀 현장에 웃음을 안겼다.
할리우드 토크쇼 특유의 빠른 템포 속에서도 이병헌은 능숙한 영어 소통과 센스 있는 응답으로 대화를 주도했으며, 자기 작품과 캐릭터를 유머러스하게 풀어내는 모습은 현장 분위기를 한층 부드럽게 만들며 깊은 인상을 남겼다.
한편 이병헌은 최근 뉴욕 타임즈 매거진이 선정한 ‘2025년 최고의 영화에 출연한 뛰어난 배우 10인(Great Performers)’에 이름을 올렸다. 주연작인 ‘어쩔수가없다’가 아카데미 시상식 국제장편영화상 예비 후보에 오르며 작품성과 대중성을 모두 갖춘 이병헌의 행보에 국내외 관심이 이어질 전망이다.
