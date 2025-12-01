쯔양 “죽을 만큼 힘들었다”…인기상 받고 울컥

29일 오후 8시 50분 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 생방송으로 진행된 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서는 ‘먹방’ 크리에이터 쯔양이 인기상 수상자로 호명됐다.
‘전지적 참견 시점’에서 활약한 그가 “정말 생각 안 하고 왔다”라며 떨리는 목소리로 소감을 말하기 시작했다. 이어 “오늘 시상식 처음 온다고 비싼 숍도 다녀왔다. 우선 이렇게 큰 상 주셔서 감사하다. ‘전참시’ 팀 감사하다”라고 덧붙였다. 제작진뿐 아니라, 부모님께도 감사한 마음을 전했다.
특히 쯔양은 “사실 인생에 힘든 일이 진짜 많다고 생각했다. 정말 죽을 만큼 힘들다고 생각했는데, 막상 그렇게 힘들 때가 찾아오니까 오히려 살고 싶단 생각이 들더라. 그래서 열심히 했다. 살고 싶어서 열심히 했다”라며 “그 모든 순간이 있었기 때문에 이렇게 귀한 자리에 올 수 있었다. 지금 기억으로 더 열심히 살아가겠다. 혹시 인생이 힘든 분이 있다면, 끝까지 포기하지 않고 열심히 살아갔으면 한다”라고 털어놔 눈길을 끌었다.
