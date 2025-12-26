‘키스는’ 장기용, 새로운 ‘로코 남신’

지난 25일 막을 내린 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’(극본 하윤아 태경민/연출 김재현 김현우)에서 주인공 장기용이 깊은 눈빛과 중저음의 목소리, 시선강탈 비주얼을 뽐내며 ‘로맨스 장인’으로 불리고 있다.
‘키스는 괜히 해서!’는 도파민이 팍팍 튀는 로맨스로 ‘아는 맛의 진수’를 보여주며 전 세계 로코 마니아들의 취향을 저격했다. 이에 방영 내내 국내는 물론 해외에서까지 폭발적인 인기를 끌며 ‘K-로코 열풍’을 불러일으켰다. 그 중심에는 극 전개에 따라 코믹과 설렘을 넘나들며 ‘로코 남주의 완성형’을 보여준 장기용이 있다.
극초반 자신감 넘치는 야망남이지만 사랑을 믿지 않았던 공지혁은 고다림을 사랑하게 되면서 크게 달라졌다. 또 고다림을 애 엄마에 유부녀라고 오해했을 때는 사랑해선 안 될 사람을 사랑하는 남자의 지독한 아픔을 보여줬다. 그러다 모든 오해를 풀고 고다림을 마음껏 사랑할 수 있게 된 후에는 많은 여성들이 로망으로 꼽는 세상 가장 다정하고 한 사람만 바라보고 그 사람을 꼭 지켜주는 남자가 됐다.
이처럼 ‘사랑’이라는 감정과 함께 다채롭게 변화하는 공지혁 캐릭터를 120% 살린 것이 장기용의 폭 넓고 유연한 연기력과 매력이었다. 장기용은 공지혁이 고다림을 바라보는 눈빛과 표정은 물론 말투, 목소리, 행동 하나하나에 거부할 수 없는 끌림과 사랑의 감정을 담아냈다. 공지혁이 사랑에 아파할 때는 우리가 알던 장기용의 슬픈 눈빛이 빛났다면, 공지혁이 사랑 때문에 능청스러워질 때는 우리가 미처 몰랐던 장기용의 코믹한 매력이 돋보였다.
이렇게 팔색조처럼 캐릭터를 그려내는 장기용 덕에 시청자는 단 한 순간도 지루할 틈 없이 공지혁에게, 공지혁의 사랑에 푹 빠져들 수 있었다. 2025년 마지막을 멋지게 장식한 로코남신 장기용. 인생캐릭터를 경신한 장기용의 다음 행보에 기대가 모인다.
