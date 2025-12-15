현빈 “‘하얼빈’ 때보다 13~14㎏ 불려…배우 생활 가장 큰 몸”

배우 현빈이 디즈니+(플러스) ‘메이드 인 코리아’ 속 자신의 몸이 연기 생활 중 선보인 가장 큰 몸이라고 밝혔다.
현빈은 15일 오전 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 진행된 디즈니+(플러스) ‘메이드 인 코리아’의 제작발표회에서 작품 속에서 평소에 비해 몸이 커졌다는 말에 “정확히 보셨다”고 답했다.
이날 현빈은 “전작 ‘하얼빈’ 했을 때 감독님이 내게 넌지시 지나가면서 하신 말이 ‘현빈 씨 근육이 없으면 좋겠어요’ 였다, ‘하얼빈’은 운동을 하나도 안 해서 근육을 빼고 살도 뺐다”며 “‘메이드 인 코리아’에서는 13~14㎏이 불어 있다”고 밝혔다.
이어 “그렇게 만든 이유는 (캐릭터가)당시 중앙정보부 최고 권력기관에 속한 한 사람인데, 중앙정보부의 위압감이 사람 자체에도 보였으면 좋겠다 생각이 들었기 때문이다”라고 설명했다.
또한 현빈은 “말씀대로 벌크업을 하고 운동을 해 근육을 붙였다, 식단은 다른 작품 다른 캐릭터 만들 때보다 조금 더 편하게 했다”며 “내가 배우 생활을 하면서 (이번 작품에서)가장 큰 몸을 갖고 있다, 여태 연기한 캐릭터 중에 가장 크다”고 밝혀 눈길을 끌기도 했다.
‘메이드 인 코리아’는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 그린 작품. ‘내부자들’ ‘하얼빈’의 우민호 감독이 연출을 맡았다.
배우 현빈이 부와 권력의 정점에 오르려는 중앙정보부 과장 백기태를, 정우성이 광기 어린 집념으로 쫓는 부산지방검찰청 검사 장건영을 연기했다. 또 우도환이 백기태의 동생이자 육사 출신 군인 장교 백기현, 조여정이 국가의 권력을 은밀히 쥐고 흔드는 고급 요정의 마담 배금지 역을 맡았다.
더불어 서은수가 장건영과 범죄 카르텔을 쫓는 부산지방검찰청 수사관 오예진, 원지안이 능력 좋은 로비스트로 일본 야쿠자의 실세인 이케다 유지, 정성일이 VIP의 총애 속 야심을 품은 대통령 경호실장 천석중, 강길우가 부산 경제를 주무르는 조폭 만재파의 행동대장 강대일, 노재원이 백기태의 동기인 중앙정보부 과장 표학수, 릴리 프랭키가 레전드로 모시는 일본 야쿠자의 보스 이케다 오사무, 박용우가 악명높은 밤의 대통령이자 중앙정보부 국장 황국평을 연기한다.
한편 ‘메이드 인 코리아’는 6부작으로 오는 24일 1, 2회가 처음 공개되며, 31일에 3, 4회가, 내년 1월 7일에 5회, 1월 14일에 6회가 차례로 공개된다.
댓글 0