BTS, 스포티파이 연말결산서 K팝 최다 스트리밍…공백기에도 굳건

방탄소년단이 글로벌 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 K-팝의 절대 강자로 자리하며 다시 한번 독보적인 존재감을 입증했다.
4일 스포티파이(Spotify)는 ‘2025 랩드’(WRAPPED) 연말 결산 보고서를 공개했다. 이는 1년간의 스트리밍 데이터를 기반으로 전 세계와 한국에서 가장 사랑받은 아티스트와 음원, 앨범 성적을 집계한 자료다. 방탄소년단은 올해 한국 가수 중 글로벌에서 가장 많이 스트리밍된 아티스트로 선정됐다. 완전체 활동 없이도 정상을 지켜낸 성과라는 점에서 의미가 크다.
정국은 ‘글로벌 K-팝 가수 스트리밍’ 부문 8위에 이름을 올렸다. 특히 남성 솔로 아티스트로서는 유일하게 톱10에 진입하며 세계적인 영향력을 입증했다. 최근 단독 발표곡 누적 스트리밍 100억 회를 돌파하며 한국 솔로 가수 최초 기록을 세운 바 있다.
글로벌 ‘K-팝 최다 스트리밍 음원’ 순위에서도 방탄소년단 멤버들이 상위권을 장악했다. 지민의 솔로 2집 ‘뮤즈’(MUSE) 타이틀곡 ‘후’(Who)가 3위, 진의 솔로 2집 ‘에코’(Echo) 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don’t Say You Love Me)가 4위에 올랐다. 정국의 솔로 싱글 ‘세븐’(Seven) (feat. Latto)은 8위에 이름을 올렸다. ‘후’(Who)와 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don’t Say You Love Me)는 올해 전 세계에서 가장 많이 재생된 노래 26위와 42위에도 올랐다.
국내 ‘랩드 연말 결산’에서도 방탄소년단의 존재감은 확고했다. 지민, 진, 정국은 ‘국내 최다 스트리밍 아티스트’ 부문에서 각각 1위, 3위, 4위를 차지했고, 지민은 3년 연속 정상에 올랐다. 팀으로서도 11위에 올랐으며 뷔는 14위, 제이홉은 39위를 기록했다.
음원 성적은 더욱 눈부시다. 지민의 ‘후’(Who), 진의 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don’t Say You Love Me), 정국의 ‘세븐’(Seven) (feat. Latto), 뷔와 박효신의 듀엣곡 ‘윈터 어헤드’(Winter Ahead) (with PARK HYO SHIN), 정국의 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN) 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You), 지민 ‘뮤즈’(MUSE)의 수록곡 ‘비 마인’(Be Mine)까지 1~6위를 모두 휩쓸었다.
여기에 진의 솔로 1집 ‘해피’(Happy) 타이틀곡 ‘러닝 와일드’(Running Wild)가 11위, 정국의 솔로 싱글 ‘쓰리디’(3D) (feat. Jack Harlow)가 13위, 지민의 솔로 앨범 ‘페이스’(FACE) 타이틀곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)가 14위를 기록했다. 특히 지민의 정규 2집 ‘뮤즈’(MUSE)는 전곡이 순위권에 오르며 폭발적인 인기를 증명했다.
