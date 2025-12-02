신동엽 “거지처럼 살아서 지금은 감사…번아웃·공황 없다”

방송인 신동엽이 번아웃이나 공황장애를 겪은 적이 없다며, 어린 시절 힘들게 살았던 경험 덕분에 지금의 일상이 늘 감사하다고 말했다. 그는 “힘든 시기를 통과한 기억이 지금의 마음가짐을 만든 것 같다”고 밝혔다.
1일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상에는 밴드 데이식스(DAY6)의 영케이와 도운이 출연했다. 도운이 “형은 번아웃이나 공황장애가 온 적 없냐”고 묻자 신동엽은 “단 한 번도 느낀 적이 없다”며 “어릴 때 정말 거지처럼 살았다. 그 시절을 떠올려 보면 지금은 모든 게 감사하다”고 답했다.
신동엽은 데뷔 초반의 불안함도 회상했다. 그는 “지금은 당연한 권리라고 생각할 수 있지만 당시엔 너무 무서웠다. 이렇게 많은 사랑을 받아도 되나 싶은 마음이 컸고, 금방 탄로 날 것 같은 느낌까지 들었다”고 털어놨다. 이어 “방송 일을 오래 하다 보니 ‘그래도 이쪽 재능이 있는 편인가 보다’ 싶어졌다. 주변에서 반겨주면 고맙고, 그런 사랑이 내 식량 같다”고 말했다.
번아웃 경험이 없다는 점도 다시 강조했다. “힘들다, 귀찮다 생각하면 올 수도 있겠지만 나는 한 번도 없었다. 공황장애도 없다”고 말했다. 그러면서 “연예인이라면 한 번쯤 와야 하나 싶어 ‘온 척이라도 연기해볼까’ 생각했다”며 웃음을 자아냈다.
