김영광 “차은우, 존재만으로 힘”…‘정법’부터 인연

15일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘흥행 루팡’ 특집으로 꾸며져 영화 ‘퍼스트 라이드’로 뭉친 강하늘, 김영광, 강영석, 강지영이 출연해 입담을 뽐냈다.
오는 29일 개봉을 앞둔 영화 ‘퍼스트 라이드’에서 열연한 김영광은 함께 출연한 차은우를 언급하며 “존재만으로도 힘이 됐다”라고 고백해 시선을 모았다. 김영광은 “(차은우가) 지금은 군대를 갔지만, 영화에 나오는 것만으로도 큰 도움이 되지 않나”라고 덧붙였다. 앞서 강하늘은 차은우가 극 중 잘생긴 역할이라며 “우리 영화를 보는 것보다 은우 씨를 보는 게 더 재밌어요, 얼굴 보고 있으면 웃음이 난다”라고 너스레를 떨기도.
이어 김영광은 차은우와 2016년 예능 ‘정글의 법칙’에 함께 출연한 인연을 밝혔다. ‘극내향인’으로 예능이 어려운 김영광은 오히려 ‘정글의 법칙’은 말을 시키지 않아 정말 좋았다고 반전을 전해 웃음을 자아냈다.
한편, MBC ‘라디오스타’는 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.
