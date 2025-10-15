홍진영 ‘임신 3개월 설’ 해명…“뱃살 저격 댓글에 상처”

가수 홍진영이 온라인에 퍼진 ‘임신설’ 루머에 대해 직접 해명했다. 그는 “그날 밥을 많이 먹었을 뿐인데, 영상이 와전돼 상처받았다”고 억울함을 털어놨다.
홍진영은 14일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’(이하 ‘돌싱포맨’)에 조정치-정인 부부, 윤하정과 함께 게스트로 출연했다.
이날 그는 올여름 한 바다 축제 무대에서 촬영된 자신의 ‘직캠 영상’을 언급했다. 당시 화면 속 그는 아랫배가 유독 나와 보여 일부 네티즌이 “임신 아니냐”는 댓글을 달며 루머가 퍼졌다.
게스트들과 ‘돌싱포맨’ 멤버들은 “배가 왜 저래”, “저거 합성이죠?” 라며 깜짝 놀랐다.
홍진영은 “저 영상이 계속 쇼츠로 양산되고 있다. 수백만 뷰가 나왔다”며 “댓글 보면 상처받는다. ‘임신 3개월이다’ , ‘6개월이다’ ‘곧 낳는다’는 얘기까지 있다”고 토로했다.
이어 “게다가 댓글에 배꼽이 왜 이렇게 크냐고 하더라, 진짜로 영상 보면 배꼽이 어마하게 큰 것처럼 보이는데, 실제로는 저렇지 않다”며 억울해했다.
출연진이 “그때보다 지금 살을 뺀 건 맞지 않냐. 그냥 똑 부러지게 해명하라”고 요구하자, 홍진영은 웃으며 “그날 밥을 많이 먹긴 했다. 내가 좋아하는 식당에서 문어 비빔밥을 먹었다”고 답했다. 그는 “옷 재질도 실크여서 배가 부각됐다”고 설명했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0