235㎜ 확신했는데 250㎜…정준호, ♥이하정 발 사이즈 틀렸다 ‘당황’

‘니돈내산 독박투어4’의 ‘독박즈’가 정준호가 아내 이하정의 발 사이즈를 맞히지 못하자 당황했다.
지난 11일 방송된 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 20회에서는 ‘독박즈’가 배우 정준호와 함께 예산 투어를 훈훈하게 마무리한 데 이어, 개그맨 이상준과 전라도 광주에서 뭉쳐 ‘내 친구 고향 투어’를 이어가는 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 ‘독박즈’는 ‘예산의 아들’이자 ‘여행 친구’로 출격한 정준호와 ‘소복갈비’로 저녁 식사를 마친 후 정준호가 예약한 펜션으로 향했다. 숲속에 있는 프라이빗한 펜션에 감탄한 유세윤은 “드라마에 나오는 회장님 별장 같다”며 행복해했고, 정준호는 “나도 가끔 와서 쉬는 곳”이라며 널찍한 펜션 내부를 소개했다.
모두가 만족한 가운데 숙소비 독박자 뽑기 게임에서 정준호와 김준호가 결승전까지 접전을 펼쳤고, 최종적으로 김준호가 패배했다. 이미 ‘3독’을 쌓아 괴로워했던 정준호는 2002 월드컵급 승리의 기쁨에 포효해 웃음을 안겼다.
다음 날 아침 ‘독박즈’와 정준호는 소머리국밥을 먹고 ‘향천사’에 가기로 했다. 아침 식사비 독박 게임에서 김대희가 ‘독박자’가 된 가운데 최다 독박자 벌칙도 정해졌다. ‘독박즈’는 “제대로 삭힌 홍어 특수부위 먹기를 하자”고 합의했다.
이후 ‘독박즈’와 정준호는 소머리국밥 맛집에 도착했고 도가니 수육을 곁들여 든든한 한 끼를 먹었다. 정준호는 “다음으로 갈 곳은 내가 고등학생 때 대학생이었던 첫사랑 누나와 데이트를 했던 장소”라며 천 년의 역사를 품은 향천사로 이끌었다.
이어 ‘독박즈’는 향천사에서 경건한 마음으로 각자의 소원을 기왓장에 적었다. 또한 정준호의 설명대로 “수천 개의 불상들 앞에서 절을 올린 뒤 처음으로 눈이 마주치는 불상이 자신의 미래의 배우자상”이라는 것을 테스트해보기 위해 천불전에 입장해 절을 올렸다. 뒤이어 각자 찍어온 불상 사진을 비교해 봤는데, 김준호는 “귀염뽀짝한 얼굴이 지민이와 닮았다”며 자신이 찍은 배우자상 불상과 김지민의 놀라운 싱크로율을 인증했다.
이후 이들은 아내 신발 사이즈를 맞히는 ‘문자 게임’을 해 ‘주유비 내기’ 독박 게임을 하기로 했다. 이때 정준호는 이하정의 발 사이즈가 235mm라며 자신만만해했는데 “250mm를 신는다”는 답이 오자 당황스러워했다. 또다시 ‘독박자’가 된 정준호는 주유비를 반강제로 낸 후 예산 투어를 훈훈하게 마쳤다.
다음으로 ‘독박즈’는 전라도 광주로 이동했다. 이들은 광주 비엔날레 전시관 앞에서 개그맨 이상준과 만나 반갑게 환대했다. 이상준은 “제 고향은 목포지만 과거 광주에서 곱창집을 했다”며 “광주가 ‘제2의 고향’이라 저만 믿으시면 된다”고 호기롭게 외쳤다.
이후 이들은 송정동의 핫플인 ‘떡갈비 골목’으로 이동했다. ‘떡갈비 골목’에 도착한 이들은 이상준이 엄선한 맛집에서 서비스로 나오는 ‘뼛국’과 함께 소고기와 돼지고기를 섞어 만든 떡갈비를 맛봤다.
식사 중 유세윤은 “상준이가 평소에 장동민 형을 존경한다고 했다는데, 그 이유가 궁금했다”고 물었다. 이상준은 “그렇게 말씀드려야 (회식) 자리가 빨리 끝날 것 같아서”라고 솔직하게 답해 장동민을 어질어질하게 만들었다. 이후 ‘독박즈’는 이상준을 타깃으로 삼아 독박 게임을 진행했다. 이상준은 “자꾸 이걸 하자고 하시는 걸 보니 100% 짠 것 같은데?”라며 의심의 촉을 세웠다. 하지만 홍인규의 실수로 이상준이 아닌 홍인규가 ‘독박자’가 되는 초유의 사태가 벌어져 폭소를 자아냈다.
