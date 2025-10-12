‘故조민기 아내’ 김선진, 7년만에 방송 등장 “강한 여자 보여주고팠다” 눈물

김선진은 지난 3일 처음 공개된 쿠팡플레이 ‘저스트 메이크업’ 1~3화에 처음 등장했다. 1화에서 그는 “안녕하세요. 37년째 ‘지니’로 지내고 있는 메이크업 아티스트”라고 소개했다.
김선진은 “옛사람이 될 수는 있으나 심은하 박중훈, 고 최진실, 심혜진 너무 많았던 것 같다”며 “내가 1세대로서 오래된 사람으로서 한끗이 있다는 걸 보여줄 수 있을 것 같다, 그래서 ‘오래간만에 한 판 잘 놀아보겠구나’라는 생각을 했다”는 포부를 밝혔다.
이후 3화에서 심사위원 이사배는 김선진의 메이크업을 심사하게 됐다. 김선진은 “메이크업 설명 한 번만 해달라”는 심사위원 이진수의 말에 “오늘”이라고 운을 떼다 말을 잇지 못하며 울컥하는 모습을 보였다.
이에 이사배도 다가가 “울지 마세요, 원장님”이라며 다독였다. 김선진은 “안 되는데 이러면 안 되는데”라며 눈물을 멈추려 애썼고, 이사배는 “제가 가려드릴게요”라고 말했다.
이후 제작진과 인터뷰에서 이사배는 “지니 님이라고 입에 잘 안 붙는다, 대표님”이라며 “제가 숍에 처음 입사했을 때 대표님이셨기 때문에 그 자리에 서 있는 것이 굉장히 수많은 감정이 들었다”고 털어놨다. 김선진도 “서로가 옛날이 기억났을 거다, 앞으로도 기억이 날 것 같다”며 “우리가 갖고 있는 기억 때문에 나온 눈물이 아닐까 싶다”고 말했다.
김선진은 두 심사위원을 향해 “여기서 자랑스럽다, 제일 연장자인 것 같은데 강한 언니이고 싶다”며 “그래서 좀 더 강한 인상의 메이크업을 선택해 봤다, 언제까지나 1호 아티스트 이런 것이 아니라 센 언니로 남고 싶다는 느낌이 있다, 아티스트 여러분이 다 센 언니로 거듭나길 바란다”고 울먹였다. 또한 김선진은 제작진에게 “메이크업을 실질적으로 안 하고 숍 운영 정도만 하고 지내다 보니까 자신감이 떨어져서 생각보다 연습을 많이 했다”며 “연습을 하고 노력을 했고 또 뭐든지 몸으로 배운 건 잊히지 않는다고 하지 않나, 묻어져 있는 것들이 나올 것”이라고 말했다. 그러면서 “강한 여자의 모습을 보여주고 싶었다”며 “한 번쯤은 센 언니이고 싶을 때가 있지 않나, 그럴 때 하고 싶은 메이크업이기 때문에 강하게 표현해 보고 싶었다”고 설명했다. 하지만 이진수와 이사배는 불합격을 줬고, 김선진은 탈락했다.
한편 김선진은 배우 조민기와 지난 1992년 결혼했고 슬하에 딸과 아들을 각각 한명 씩 뒀다. 조민기는 지난 2018년 미투 가해자로 지목된 이후 생을 마감했다.
