CEO 송은이 “휴가비 달러 지급” 남다른 복지 공개

방송계 ‘예능 대모’이자 기획사 및 콘텐츠 기업의 CEO인 송은이가 남다른 복지를 공개한다.
10월 1일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 봉태규, 옥자연, 송은이, 박소라, 황정혜가 함께하는 ‘금쪽같은 은이 새끼들’ 특집으로 꾸며진다.
송은이는 기획사 ‘미디어랩 시소’를 운영하며 코미디언과 배우 전문가를 아우르는 소속사 대표로 자리 잡았다. 콘텐츠 기업 콘텐츠랩 비보(VIVO)도 운영하고 있는 그는 “직원들이 오래 함께하는 이유가 있다”며 ‘럭키 드로우 복지’와 휴가비 달러 지급 등 독특한 복지 제도를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이어 “아이돌 사인을 부탁하면 퇴사한다”는 퇴사 징크스도 직접 언급해 스튜디오를 폭소로 물들인다.
최근 성황리에 마무리된 ‘쪽잠 전시회’ 이야기는 물론, ‘비밀보장’ 10주년 공연 비하인드도 들려준다. 송은이는 “10주년 공연은 소속 아티스트와 팬 모두에게 특별한 자리”라며 “(절친인) 유재석 씨는 바빠서 참석하지 못한다”고 밝히면서도 매일 다른 게스트와 내용으로 채워진다고 설명한다.
‘프로그램 미다스 손’으로 불리는 송은이는 제작자로서의 철학도 말한다. 그는 “예능 ‘오만추’(오래된 만남 추구)의 아이디어는 사실 ‘무한도전’에서 얻은 것”이라고 고백하며, 지상렬, 김제동, 김영철과 소개팅했던 기억을 떠올리며 오래된 만남을 추구해 보면 어떨지 생각했다는 것.
또한 사내에서 진행했던 콘텐츠 경진대회 에피소드도 소개한다. 송은이는 “안영미가 교복을 입고 최강희와 여고생들의 이야기를 귀담아듣는 ‘여고귀담’ 아이디어를 냈는데 최강희가 ‘나 너무 무서운데’라고 거절한 적이 있다”며 전해 폭소를 자아낸다.
이어 소속 연예인들에 대한 애정도 드러낸다. 송은이는 “회사에서 가장 손이 많이 가는 인물은 조혜련”이라며 “불도저 같아서 수습하느라 챙길 일이 많다”고 말한다. 반면 “효자 연예인은 단연 최강희다, 운전을 직접 하고 싶다고 했다”고 애정을 보인다.
