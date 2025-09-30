‘공개열애’ 이채민♥류다인, 달달한 럽스타그램…생일파티도 함께

공개 열애 중인 배우 이채민과 류다인이 나란히 생일파티 인증샷을 올리며 ‘럽스타그램’으로 팬들의 관심을 모았다. 비슷한 배경과 케이크 장식이 포착되면서 두 사람의 달달한 분위기가 눈길을 끈다.
■ 어떤 사진이 공개됐나?
류다인은 29일 인스타그램에 “냐하 사랑해”라는 글과 함께 생일파티 현장을 담은 사진을 게재했다. ‘HBD 다인’이라고 적힌 케이크를 들고 환하게 웃는 모습이 담겼으며, 시크한 블랙 의상과 심플한 케이크 장식이 시선을 끌었다.
■ 팬들이 주목한 이유는?
류다인의 게시물이 공개되자 팬들은 이채민의 최근 인스타그램 사진을 떠올렸다. 9월 15일 생일을 맞은 이채민 역시 케이크 사진을 공유했는데, 배경과 소품이 같은 공간으로 보였고 케이크 역시 같은 매장에서 구입한 것으로 알려졌다.
■ 두 사람은 어떻게 만났나?
이채민과 류다인은 2023년 tvN 드라마 일타스캔들에서 처음 인연을 맺었다. 이후 연인 관계로 발전했으며, 지난해 3월 데이트 목격 영상이 퍼지면서 열애설이 불거졌고 양측은 이를 공식 인정했다.
■ 현재 활동 상황은?
이채민은 지난 28일 종영한 tvN 토일드라마 폭군의 셰프에서 주연을 맡아 시청률 17.1%(닐슨코리아 전국 유료방송가구 기준)의 자체 최고 성적을 기록하며 인기를 끌었다. 류다인은 차기작 각성에 캐스팅되며 활발한 연기 활동을 이어갈 예정이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0