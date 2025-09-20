김재중 母 “9남매 생계→남편 빚 1억 홀로 책임” [RE:TV]

‘신상출시 편스토랑’ 9남매를 홀로 돌보며 남편 빚 1억 원의 빚까지 청산한 김재중 어머니의 이야기가 공개됐다.
지난 19일 오후에 방송된 KBS2TV 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 추석을 맞아 ‘엄마손 특집’으로 꾸며진 가운데 편셰프 김재중과 부모님의 이야기가 담겼다.
이날 김재중의 부모님이 그동안 9남매에게 비밀로 했던 과거를 고백했다. 청양 제일 부자였던 아버지 덕분에 힘든 일을 하지 않고 지냈다는 어머니는 아버지의 사업 실패로 위기를 맞았다고 밝혔다. 아버지가 지인들의 꾐에 넘어가 목돈을 투자해 주유소 사업을 했고, 결국 1년 만에 부도를 맞았던 것.
김재중의 부모님은 당시 압구정 아파트가 1000만 원이 안 되던 시절, 빚 1억 원까지 떠안았다고 털어놨다. 아버지는 이로 인한 충격으로 극심한 우울증, 정신착란 증상에 신병까지 와 절에 들어가게 됐다고.
일상생활이 불가능했던 아버지의 상황에 어머니가 9남매와 빚 1억 원을 홀로 책임지게 됐다. 어머니는 “그때 생각하면 죽으려 해도 죽을 수 없었다”라며 가족을 위해 길거리 좌판 장사를 시작으로 닥치는 대로 일을 했다고 고백했다. 어머니는 당시 도와주지 못해 미안해하는 남편의 모습을 떠올리며 눈물을 보이는 모습으로 안타까움을 안겼다. 이에 아버지는 “지금도 죄스럽고, 죄인이다”라고 어머니를 향한 미안함을 전했다.
이후 어머니는 시누이 식당에서 일하다 식당을 물려받았고, 남다른 장사수완과 손맛으로 1년 만에 빚 1억 원을 청산하게 됐다고 밝혀 감탄을 자아냈다. 더불어 빚 청산 후 새로 개업한 식당까지 대박이 났다며 파란만장했던 지난날을 회상, 빚을 갚게 한 전설의 메뉴 비법까지 공개해 시선을 모았다.
한편, KBS2TV ‘신상출시 편스토랑’은 연예계 요리 실력자들이 편셰프에 도전해, 자신의 ‘먹고 사는 일상‘을 공개하고, 많은 사람들과 나누고 싶은 좋은 메뉴들을 소개하는 프로그램으로 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.
