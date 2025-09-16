‘신동엽♥’ 선혜윤 PD, 딸 대학 합격 소식 전했다

방송인 신동엽의 아내 선혜윤 PD가 딸의 대학 합격 소식을 전하며 기쁨을 전했다. 그는 반려견 계정을 통해 근황을 알리며 가족 이야기도 함께 전했다.
■ “딸 대학 합격, 아들은 곧 고입 준비” 선 PD는 15일 반려견 크림이의 소셜미디어에 “언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼다. 앞으로 크림이 소식을 자주 올리겠다”고 적었다. 합격한 대학명은 공개하지 않았다. 이어 “그러나 집에는 중학교 3학년 아들이 있다. 다음 달에는 고입 준비로 다시 바빠질 예정”이라며 두 아이의 입시 상황을 언급했다.
■ 신동엽·선혜윤, 방송에서 시작된 인연 신동엽과 선혜윤 PD는 2006년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람의 인연은 2000년대 초반 MBC ‘일밤-신동엽의 러브하우스’에서 시작됐다. 당시 신동엽은 MC, 선 PD는 조연출로 함께 일하며 가까워졌다. 신동엽은 지난해 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서 “편집실에 괜히 들른 척하며 사실은 선 PD 얼굴을 보러 갔다”고 말해 웃음을 자아낸 바 있다.
