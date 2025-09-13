“눈에 광기” 제베원 장하오, 장도연과 미식 여행…생애 첫 산낙지 먹방

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 장하오가 ‘장도바리바리’의 미식 여행에서 생애 첫 산낙지 먹방에 도전한다.
13일 공개되는 넷플릭스 예능 ‘장도바리바리’ 13회에서는 전남 영암으로 여행을 떠난 장도연과 장하오의 마지막 여정이 펼쳐진다. 이번 회차에서는 장하오의 생애 첫 산낙지 먹방이 공개돼 기대를 모은다. 장도연과 장하오는 영암의 명물 독천낙지거리를 찾아 낙지 요리 풀코스를 즐긴다. 특히 낙지탕탕이와 처음 마주한 장하오는 놀람과 호기심 속에 조심스레 산낙지 시식에 나서고, 장도연 역시 생애 첫 세발낙지에 도전해 웃음을 더할 전망이다.
공개된 선공개 영상에는 두 사람의 본격적인 낙지 먹방이 담겼다. 장하오는 ‘미식가’라는 별명답게 낙지구이부터 낙지볶음, 갈낙탕까지 다채로운 낙지 요리를 장도연과 함께 야무지게 즐겨 침샘을 자극한다. 특히 “눈에 광기 돌지 않아요?” “여기 살 수도 있어요”라는 등 장하오의 솔직하고 재치 넘치는 멘트와 함께, 장도연과의 남다른 먹방 케미가 어우러진다고.
영암 여행 중 나누는 두 사람의 진솔한 대화도 또 다른 관전 포인트다. 장하오는 드라마 연기에 처음 도전한 소감은 물론, 예능 MC로서의 꿈, 한국 생활에서 겪은 문화 차이에 이르기까지 다채로운 이야기를 전한다. 장하오를 일찌감치 ‘예능 원픽’으로 꼽았던 장도연은 “두리안처럼 대체 불가능한 너만의 매력이 있다”며 아낌없는 응원을 보낸다고.
이외에도 ‘도파민’을 주제로 한 두 사람의 대화와 함께, 쉴 새 없이 이어지는 유쾌한 티키타카가 웃음을 자아낸다. 장하오는 자신의 취미인 네일 스티커 붙이기를 장도연과 함께 공유하고, 사진을 찍으며 특별한 추억도 쌓는다. 또한 여정을 마무리하며 장하오가 건넨 진심 어린 한마디는 장도연을 뭉클하게 한다고 해 더욱 주목된다.
