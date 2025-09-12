‘스캠코인 논란’ 오킹, 유튜브 복귀…“염치없지만 다시 시작”

‘스캠 코인’(가상화폐 사기) 논란을 빚은 유튜버 오킹(32·본명 오병민)이 유튜브 복귀 소식을 전했다.
11일 오킹은 자신의 유튜브 채널에 장문의 글을 썼다.
오킹은 “제 모습이 많은 분들께 불쾌하게 느껴지는 것 잘 알고 있다. 그럼에도 불구하고, 염치없지만 유튜브 채널 운영을 다시 시작하려 한다”고 운을 뗐다.
두 달 전부터 생방송을 재개한 오킹은 “생방송은 저를 보고 싶은 분들이 직접 찾아와 주셔야만 참여할 수 있지만, 유튜브는 알고리즘에 따라 저를 보고 싶지 않은 분들께도 영상이 노출될 수 있다”며 “불편함을 드릴까 조심스러운 마음이 크지만 저는 유튜브를 통해 다시 여러분과 소통하고 싶다”고 말했다.
이어 “다시 유튜버로서 제 영상을 봐주시는 분들께 웃음을 드리고 싶다. 지난 방송 시절, 제가 얼마나 과분한 사랑을 받았는지 무뎌졌고, 용서받기 힘든 선택으로 많은 분들께 큰 실망을 안겼다. 다만 감사하게도 저라는 사람 자체를 믿고 신뢰하며 진심으로 응원해 주신 분들도 계셨다”며 “그분들을 웃게 해드리고 싶은 개인적인 욕심으로 유튜브를 다시 시작하려 한다”고 설명했다.
그러면서 “같은 실수와 잘못된 선택을 절대로 반복하지 않겠다”며 “보내주시는 비판은 모두 겸허히 받아들이겠다. 새로운 영상으로 다시 찾아뵙겠다”고 했다.
앞서 지난해 오킹은 가상화폐 사기인 ‘스캠 코인’ 논란에 휩싸였다. 그는 스캠 코인 의혹을 받는 ‘위너즈’에 이사로 등재돼 있었다.
투자 사실을 부인하던 오킹은 자신 역시 피해자라고 주장했지만, 위너즈 대표 측은 “오킹이 사업 참여에 적극적이었으며 그가 ‘피해자 코스프레’를 하고 있다”고 맞섰다. 이 과정에서 오킹이 출연했던 넷플릭스 서바이벌 예능프로그램 ‘더 인플루언서’에서 오킹이 최종 우승하는 스포일러가 공개되면서 오킹은 우승 상금 3억원을 받지 못하게 됐다.
오킹은 지난 6월 “단 한 분이라도 저를 기다려주시는 분이 계신다면, 만약에 그런 기회가 저에게 주어진다면 그 믿음에 보답하겠다. 두 번 다시 같은 잘못을 반복하지 않겠다”며 논란 이후 약 1년 만에 인터넷방송(치지직) 스트리머로 복귀했다.
