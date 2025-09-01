44세 장윤주, 일상에서도 빛나는 몸매…패션 포인트 3가지

모델 겸 배우 장윤주가 일상 속에서도 돋보이는 몸매와 아우라를 공개했다. 그는 “동네 나들이”라는 짧은 글과 함께 올린 사진만으로도 화보 같은 분위기를 자아내며 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.
■ 어떤 패션으로 일상룩을 완성했나?
장윤주는 지난달 31일 자신의 소셜미디어에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 긴 검정 치마와 크롭티를 매치해 우월한 비율을 드러냈다. 카메라를 응시하며 지은 미소는 도심 속 평범한 길거리마저 화보 촬영장으로 만들었다.
■ 가족과 함께한 여유로운 나들이
장윤주는 이번 나들이에서 가족과 시간을 보내며 여유로운 일상을 즐겼다. 사진 속 자연스러운 모습은 스타의 일상과 패션을 동시에 엿볼 수 있는 장면으로 팬들의 관심을 모았다.
■ 장윤주의 결혼과 배우 활동은?
장윤주는 2015년 4살 연하의 비연예인 정승민 씨와 결혼해 2017년 딸 리사를 품에 안았다. 배우로도 활발히 활동하며 영화 베테랑(2015), 시민덕희(2024) 등에 출연해 존재감을 드러냈다.
