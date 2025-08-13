‘나는 생존자다’ PD “아들 ‘아빠, 감옥 가?’ 질문에 가슴 아파…뒷조사까지”

엔터테인먼트 서비스 넷플릭스 다큐멘터리 ‘나는 생존자다’는 13일 오전 11시 서울 용산 CGV 에서 조성현 PD 기자간담회를 열었다.
조성현 PD는 시즌1 방영 이후 개인적으로도 힘든 시간을 겪었음에도 시즌2를 제작한 이유에 대해 “결국 약속 때문이다”라고 말했다. 그는 “(고소고발을 당해) 사건에 제 이름이 피의자로 적시되어 있더라, 아내와 하는 이야기를 들은 아들이 ‘아빠 감옥 가?’라고 하는데 마음이 무너지듯이 아팠다”라며 “그런데도 버텨야겠다고 생각한 것은 생존자분들이 저와 저희 팀을 믿고 카메라 앞에 이야기해 주신 많은 약속 때문이다, 이분들은 자기가 겪은 지옥 같은 삶을 증언해 주셨고 사회적인 참상을 알려주셨다”라고 말했다.
그러면서 “JMS 신도분들이 ‘나는 신이다’를 보고 탈출했다고 하시면 기쁘더라, JMS 안에서 결혼을 하면 안되는 분들이 있다, ‘스타’라는 이름의 분들이 있는데 이들은 하나님과 결혼했다는 이유로 연애도, 결혼도 하지 않는 분들이다, 그런데 탈퇴하고 나서 임신도 하고 아이를 낳았다고 한다, 메이플도 12월이면 딸의 엄마가 된다, 이 안에 있던 분들이 일상의 행복을 되찾고 새로운 생명을 낳는 것으로 이어졌다면 (PD로서) 고통을 겪었어도 해볼 만한 보람이 있지 않을까 싶다”라고 했다.
흥신소의 뒷조사 대상이 되었고 결국 경찰에 신변보호 요청을 하기도 했다는 조성현 PD는 “아내가 ‘다른 집은 아이가 놀이터에서 놀다가 다칠까 걱정할 때 주변에 누구 있는지 봐야 하는 게 말이 되냐’라고 할 때 가슴이 아팠다”면서 “아이가 초등학생인데 ‘언제 볼 수 있냐’고 묻더라, ‘한 10년 후에나 볼 수 있다’고 했다, 나중에 아이들이 컸을 때 아빠가 한 것이 의미 없지 않다, 보람 있는 선택을 했다고 판단해 줄 거라고 생각한다”라고 말했다.
한편 ‘나는 생존자다’는 2023년 넷플릭스에서 공개돼 사회적으로 파장을 일으킨 ‘나는 신이다’의 시즌2로, 대한민국을 충격에 빠뜨린 네 개의 참혹한 사건(JMS(기독교복음선교회) 사건, 형제복지원 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사, 지존파 연쇄 살인 사건)과 반복돼서는 안 될 그날의 이야기를 살아남은 사람들의 목소리로 기록한 다큐멘터리 시리즈다.
댓글 0