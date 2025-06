제니 ‘루비’, 美 빌보드 ‘2025년 최고의 앨범’…K팝 아티스트 유일

OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

24일(현지 시각) 미국 빌보드가 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2025년 최고의 앨범 50’(The 50 Best Albums of 2025 So Far) 리스트에 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘루비’가 선정됐다. 해당 리스트에 이름을 올린 K-팝 아티스트는 제니가 유일하다.빌보드는 ‘루비’에 대해 “‘루비’는 자신감, 우아함, 그리고 강렬한 에너지를 발산하는 첫 번째 프로젝트”라며 “앨범은 직설적이고 자신감 넘치는 가사를 통해 당당한 제니의 모습을 드러내는 ‘라이크 제니’(like JENNIE)로 시작한다, 이러한 에너지는 앨범 전반에 걸쳐 이어지며 각 트랙은 핵심 주제를 강화하고 ‘루비’를 제니의 예술성의 상징으로 반영한다, ‘루비’는 희귀하고, 진정성 있고, 다면적인 매력을 지녔다”라고 극찬을 아끼지 않았다.앞서 미국 유명 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)과 미국 매체 컴플렉스(Complex)도 제니의 ‘루비’를 ‘2025년 최고의 앨범’으로 선정한 바 있다. 제니는 해외 유수 매체들이 선정한 ‘2025년 최고의 앨범’에 K-팝 아티스트 중 유일하게 이름을 올리며 세계적인 영향력과 존재감을 입증했다.(서울=뉴스1)