ⓒ뉴시스

소속사 알비더블유에 따르면 문별은 31일 공식 유튜브 채널을 통해 일본 데뷔 싱글 ‘오로라’(Auror)의 타이틀곡 ‘호시아카리’(ほしあかり) 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상 속 문별은 누군가를 떠올리며 그리움에 잠긴 모습이다. 이어 전속력으로 달리기 시작하고 옥상 위 밴드가 퍼포먼스를 펼치는 장면과 연결된다.감성적인 밴드 사운드 위에 문별의 아련하면서도 깊은 목소리가 더해졌다.‘오로라’는 문별이 데뷔 11년 만에 일본에서 발매하는 첫 싱글이다.‘호시아카리’를 비롯해 ‘이즈 디스 러비?’(Is This Love?), ‘비커즈 오브 유’(Because of you) 등 총 3곡이 담겼다.문별은 싱글 발매를 기념해 이날 나고야를 시작으로 오사카, 도쿄, 가나가와, 후쿠오카 등 5개 도시에 릴리즈 이벤트를 진행하며 현지 팬들과 만날 예정이다.[서울=뉴시스]