민호

‘2024 민호 콘서트 [민: 어브 마이 퍼스트]’(2024 MINHO CONCERT [MEAN : of my first)는 11월 30일과 12월 1일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 열리며, 마지막 날 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스 등을 통해 동시 생중계되어 전 세계 팬들도 함께 즐길 수 있다.데뷔 16년 만의 첫 솔로 콘서트를 앞둔 민호는 “이번 공연으로 내 모든 것을 보여주겠다”라고 전해 자신만의 매력을 듬뿍 담은 음악과 퍼포먼스를 향한 기대감을 한껏 높이고 있다.민호는 11월 4일 첫 정규 앨범 ‘콜백’을 발표하고 활발한 컴백 활동을 이어가는 중이며, 이번 앨범으로 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 그리스가 추가된 전 세계 14개 지역 1위를 차지하는 등 글로벌 팬들의 높은 관심을 받고 있다.(서울=뉴스1)