BTS 제이홉, 군복 입고 팝업 방문…늠름한 자태

ⓒ뉴시스

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 제이홉(정호석)이 군복무 중 근황을 공개했다.제이홉은 7일 자신의 소셜미디어에 “와주셔서 감사했습니다. 사랑합니다”라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다. 지난달 30일부터 지난 5일까지 열린 팝업 전시 ‘호프 온 더 스트리트 팝업(HOPE ON THE STREET’ POP-UP)‘에서 찍은 제이홉의 모습이 담겼다. 사진 속 제이홉은 짧은 머리에 군복 차림으로 훈훈한 매력을 뽐냈다. 이번 팝업은 제이홉의 스페셜 앨범 ’호프 온 더 스트리트 VOL.1‘(HOPE ON THE STREET VOL.1) 발매를 기념해 팬덤 ’아미(ARMY)‘와 소통하고자 마련됐다.[서울=뉴시스]