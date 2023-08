슈퍼샤이, 올 여름 틱톡 최고 인기곡…글로벌 1위는?

틱톡이 25일 ‘올해의 여름 노래’ 리스트를 발표했다. 틱톡서 챌린지 배경음악 등으로 이용되며 인기를 끌었던 노래가 글로벌 및 국가별로 1~10위까지 공개됐다. 순위는 지난 6~8월에 틱톡 앱 내에서 영상 창작에 사용된 음원 데이터를 기준으로 집계했다.글로벌 순위 1위는 ‘손댄스 챌린지’로 인기를 얻은 메이 스티븐스의 ‘이프 위 에버 브로크 업(If We Ever Broke Up)’이, 국내 순위 1위는 걸그룹 뉴진스의 ‘슈퍼샤이(Super Shy)’가 차지했다.국내 순위 2~9위는 ▲메이 스티븐스 ‘이프 위 에버 브로크 업’ ▲(여자)아이들 ‘퀸카’ ▲도치 ‘왓 잇 이즈(What It Is)’ 솔로 버전 ▲피프티피프티 ‘큐피드’ 트윈·스피드업 버전 ▲요아소비(YOASOBI) ‘아이돌(アイドル)’ ▲투이 ‘걸즈 라이크 미 돈 크라이(girls like me don’t cry)’ 스피드업 버전 ▲이마세 ‘나이트 댄서(NIGHT DANCER)’ ▲정국 ‘세븐(Seven)’ 클린 버전 ▲다이나믹 듀오&DJ 프리미어 ‘AEAO’였다.글로벌 순위 2~9위는 ▲도치 ‘왓 잇 이즈’ 솔로 버전 ▲투이 ‘걸즈 라이크 미 돈 크라이’ 스피드업 버전 ▲피프티피프티 ‘큐피드’ 트윈·스피드업 버전 ▲마이크 타워스 ‘LALA’ ▲제인 ‘마케바(Makeba)’ ▲멍난난 ‘플립(FLI:P)’ ▲아리아나 그란데 ‘에브리데이(퓨처 피처링)’ ▲아쿠아 ‘바비걸(Barbie Girl)’▲알렌 워커&잭 아벨 ‘엔드리스 서머(Endless Summer)’였다.신곡뿐만 아니라 오래전 발표한 곡도 틱톡 내에서 트렌드로 활용되며 ‘역주행’ 현상을 빚고 있다. 2016년 노래인 제인 ‘마케바’가 대표적이다.틱톡 관계자는 “틱톡에서 바이럴되면 각종 음원 차트에 진입하고, 상업적인 성공을 이룰 가능성이 높다는 공식이 통하고 있다”고 했다.폴 호리칸(Paul Hourican) 틱톡 음악 콘텐츠 및 파트너십 글로벌 총괄은 “틱톡을 통해 다채로운 장르와 사운드, 뛰어난 재능을 가진 뮤지션을 새롭게 발견할 수 있었던 여름이었다. 2023년 ‘올해의 여름 노래’에 어떤 곡이 선정될지 전혀 예측할 수 없었다”라면서 “이것이 바로 플랫폼의 매력”이라고 말했다.【서울=뉴시스】