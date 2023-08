산다라박 SNS 갈무리

소식좌로 유명한 그룹 2NE1(투애니원) 출신 가수 산다라박이 살이 쪘다고 밝혔다.산다라박은 지난 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “My last meal before going back to Korea, Clear, I gained 2kgs in 3 days stay in Manila…(한국 돌아가기 전 마지막 식사, 완료, 마닐라에서 3일간 2㎏을 얻었다”라고 글을 적었다.그는 이어 “필리핀 와서 3일 만에 2㎏ 쪘다”라며 “필리핀 오면 대식가”라고 덧붙이며 영상을 게재했다.공개된 영상에는 산다라박이 패스트푸드 음식을 먹는 모습이 담겼다. 특히 음식을 남김 없이 먹으며 완벽한 먹방을 선보여 시선을 사로잡았다.한편 산다라박은 지난달 12일 솔로 앨범 ‘산다라 파크’를 발매하고 타이틀곡 ‘페스티벌’로 활동 중이다.(서울=뉴스1)