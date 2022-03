‘윌 스미스 아내’ 제이다 핀켓 스미스, 폭행논란 속 “지금은 치유해야할 때”

제이다 스미스 인스타그램 © 뉴스1

할리우드 스타 윌 스미스의 코미디 배우 크리스 록 폭행 논란이 계속 되는 가운데, 윌 스미스의 아내이자 연기자인 제이다 핀켓 스미스가 사회관계망서비스(SNS) 계정 활동을 재개했다.제이다 핀켓 스미스는 30일(한국시간) 인스타그램에 “지금은 치유를 해야 할 때이고, 난 그러려고 여기에 있어”(This is a season for healing and i‘m here for it)이란 문구가 적힌 이미지를 게재했다. 윌 스미스의 폭행 논란이 계속 되는 가운데 낸 발언이어서 더욱 눈길을 끈다.앞서 윌 스미스는 28일(현지시간 3월27일) 미국 LA 돌비극장에서 열린 제94회 아카데미 시상식에서 아내의 삭발한 머리를 두고 농담을 던진 크리스 록과 관련, 무대 난입해 그의 뺨을 때려 논란이 됐다.윌 스미스는 객석에 내려와서도 크리스 록을 향해 욕설을 하며 “내 아내의 이름 함부로 담지마”라고 소리쳤다. 크리스 록은 “’지.아이.제인‘ 영화에서 비롯된 농담이었는데 역사상 최고의 밤을 지금 밤을 만들어주셨다”라고 말한 뒤 시상을 이어갔다.윌 스미스는 시상식이 끝난 후 인스타그램을 통해 “공개적으로 사과하고 싶다”라면서 “내가 선을 넘었고 내가 틀렸다, 나는 부끄럽고 내 행동이 내가 되고 싶은 남자를 나타나지 못했다”라는 내용이 담긴 사과문을 게재했다.윌 스미스의 사과에도 폭행에 대한 대중의 갑론을박이 이어지고 있고, 할리우드 스타들도 이에 대해 언급하며 논란이 계속 되고 있다. 짐 캐리는 윌 스미스의 행동을 비판했으며, 샤론 스톤은 크리스 록도 제이다 스미스에게 사과해야 한다는 의견을 밝혔다.(서울=뉴스1)