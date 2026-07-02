LG전자, 대만·싱가포르에 HVAC 아카데미 신설

LG전자는 최근 대만 타이중과 싱가포르에 ‘냉난방공조(HVAC) 아카데미’를 새로 열었다고 2일 밝혔다. 도시화와 산업 인프라 수요 확대에 대응해 기업간거래(B2B) 인프라를 구축하기 위해서다. 신설된 아카데미를 통해 설치 엔지니어 포럼과 공조 설계를 담당하는 컨설턴트를 초청해 세미나를 여는 등 지역 B2B 관계자와 접점을 넓히려는 전략이다.
LG전자는 이 같은 글로벌 HVAC 아카데미를 늘려나가고 있다. 올해 5월에는 폴란드 포즈난에도 신규 아카데미를 열었다. 코트디부아르의 아비장, 칠레 산티아고 등 신규 시장으로 떠오르고 있는 ‘글로벌 사우스’ 지역에도 HVAC 아카데미를 확대 중이다.
LG전자는 아시아·유럽·북미·아프리카 등 40여 개국에서 약 70곳의 아카데미를 운영한다. 냉난방 시스템 설치와 유지관리, 설계 엔지니어링 기술 교육 등을 통해 매년 3만 명 이상의 엔지니어를 양성하고 있다.
이민아 기자 omg@donga.com
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