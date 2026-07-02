하나은행, SKT 통신비 자동 납부 이벤트 진행… 치킨·커피 등 경품

하나은행 이용자가 이달 1일부터 31일까지 한 달간 SK텔레콤 통신비 자동 납부 서비스를 신청하면 경품을 받을 수 있다. 하나은행 계좌를 처음 만든 이용자는 3개월간 자동 납부를 유지하면 치킨 쿠폰을 받을 수 있다. 계좌를 보유한 이용자가 자동 납부를 신청해 선착순 1만 명 안에 들면 커피 쿠폰을 최대 4매까지 받을 수 있다.
하나은행은 SK텔레콤과 제휴를 맺고 통신비 자동 납부 계좌를 하나은행으로 바꾸는 이용자에게 경품을 제공하는 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다. 생활밀착형 금융 서비스를 확대하고 이용자와의 접점을 강화하기 위해 프로모션을 마련했다.
이벤트 기간은 7월 1일부터 7월 31일까지다. 이벤트 대상은 하나은행 신규 이용자와 기존 이용자다. 경품은 치킨 프랜차이즈 BBQ 황금올리브치킨-콜라 모바일 쿠폰, 커피 프랜차이즈 메가MGC커피 아이스 아메리카노 쿠폰이다.
신규 하나은행 이용자는 SK텔레콤 통신비를 자동 납부로 등록하면 치킨과 콜라를 모바일 쿠폰으로 받을 수 있다. 신규 이용자의 기준은 6개월 이내에 하나은행 입출금 자유로운 통장을 보유했거나 해지 이력이 없는 이용자다. 이들은 등록 후 3개월간 통신비 계좌 납부를 유지하면 모두 치킨 쿠폰을 받을 수 있다.
통신비 자동 납부 이력이 없는 기존 이용자가 통신비 자동 납부를 새롭게 신청하면 메가MGC커피 아이스 아메리카노 쿠폰을 최대 4매까지 받을 수 있다. 이벤트는 선착순 1만 명으로 진행된다.
하나은행 계좌에서 통신 요금을 자동 납부하려면 하나원큐 앱을 활용해야 한다.
하나은행 신사업추진부 관계자는 “통신비 자동 납부와 같은 일상 속 금융 경험에도 손님이 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 하나은행은 다양한 생활 플랫폼과의 협업을 통해 손님의 금융 편의성과 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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