차기 반도체 클러스터 ‘광주’ 낙점… 삼성, 국내에 2655조 투자 쏟는다

삼성, 평택 및 용인에 2030조 원 투입
호남, 충청, 영남에 625조 원 배분
“폭발적 수요에 대응… 투자 일정 앞당겨”
삼성이 최첨단 미래산업 육성을 위해 국내에 총 2655조 원을 투자한다고 29일 밝혔다. AI 시대의 급격한 기술 패러다임 변화에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위한 결정이다.
우선 삼성은 평택캠퍼스 및 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성에 2030조 원을 투입할 방침이다. 625조 원은 AI 반도체·로봇·배터리·IT 부품·소재 분야를 중심으로 호남·충청·영남 지역에 배분된다.
호남에는 총 425조 원이 투입되며, 이 중 400조 원이 반도체에 집중된다. 삼성전자는 광주에 신규 반도체 팹(Fab)을 건설하고, 디지털 트윈 기반의 혁신 허브 공장도 구축할 계획이다. 광주 반도체 클러스터는 기흥·화성, 평택, 용인에 이은 차기 클러스터다. 광주를 낙점한 건 전력, 용수, 인력 확보 및 양성, 정주 여건 등 인센티브 측면에서 유리하다고 판단했기 때문이다. 삼성은 광주 반도체 클러스터가 완성되면 수도권과 함께 국내 반도체 산업을 이끄는 양대 핵심 거점이 될 것으로 기대하고 있다.
전남 해남에는 삼성SDS 주도의 컨소시엄이 솔라시도 AI 데이터센터를 건립한다. 이는 해외 빅테크에 의존하지 않고 국가가 독자적으로 개발·통제하는 소버린 AI 인프라를 확보하기 위한 것으로, 금융·국방·공공서비스의 AI 전환(AX) 지원과 대학·연구소·기업·연구개발(R&D) 역량 강화, 연관 산업 생태계 조성 거점 역할을 맡게 된다.
이밖에도 호남의 무탄소 미래 에너지 확보를 위해 집중 투자를 이어간다. 삼성물산은 호남에 태양광 발전 설비, 원전 기반 수소 생산시설, 그린수소 R&D를 위한 실증단지 조성에 투자할 계획이며, 삼성전자는 전북 고창에 글로벌 최첨단 물류 센터를 건설할 예정이다.
충청권에는 총 140조 원이 투자된다. 천안·온양에는 삼성전자가 최첨단 HBM(고대역폭메모리) 팹을 구축하는 데 56조 원을 쏟아붓는다. 아산에는 삼성디스플레이가 67조 원을 들여 폴더블 스마트폰용 디스플레이와 초고해상도 마이크로 디스플레이 생산기지를 건설한다. 천안에는 삼성SDI가 차세대 배터리 글로벌 마더 팩토리를 조성하고, 세종에는 삼성전기가 AI 서버용 패키지 기판 라인을 구축할 예정이다.
영남에는 로봇·배터리·조선 등 영역을 위해 60조 원이 투입된다. 구미에는 삼성전자가 스마트폰 글로벌 제조 혁신 허브인 마더 팩토리와 함께 피지컬AI·휴머노이드 로봇 양산 라인을 구축하고, 삼성SDS가 AI 데이터센터를 건설할 계획이다. 부산에는 삼성전기가 차세대 IT 기기 및 전장용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 거점과 패키지 기판 생산 시설에 투자를 확대하고, 울산에는 삼성SDI가 전고체 배터리와 에너지 저장장치(BESS)용 배터리 투자를 늘린다. 거제에는 삼성중공업이 최첨단 고부가가치선 건조 거점을 조성할 계획이다.
이번 투자 계획은 이재용 삼성전자 회장이 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 공식화하기도 했다. 이 회장은 “AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 변하고 있다”며 “적극적인 투자에도 폭발적인 수요에 대응하기엔 부족하다”고 말했다.
그러면서 “이에 따라 기흥, 화성, 평택에 이어 용인 국가산단에 투자 일정이 많이 빨라졌고 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다”고 설명했다.
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