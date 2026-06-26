한일시멘트, 노사·협력사와 중대재해 예방 세미나 개최

한일시멘트는 지난 25일 단양공장과 영월공장에서 ‘SF100 Golden Rules 강화를 위한 파트너십 세미나’를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 세미나는 사업장 내 중대재해 예방과 현장 안전관리 강화를 위해 마련됐다고 한다. 기존 경영진 중심으로 진행되던 안전 포럼에서 벗어나 공장장, 부공장장 등 임원진은 물론 현업부서 팀장, 노동조합 위원장, 협력사 대표까지 참석 대상을 넓힌 것이 특징이다.
한일시멘트에 따르면 세미나는 안전문화 컨설팅 전문기관의 강의와 심층 토론으로 진행됐다. 참석자들은 중대재해 요인 판별법과 효율적인 통제 방안에 대한 강의를 들은 뒤, 실제 현장의 고위험 작업 사례를 선별하고 안전조치 방안을 논의했다고 한다.
특히 협력사까지 논의 주체로 참여하면서 현장 밀착형 예방 아이디어를 공유하는 데 초점이 맞춰졌다는 설명이다. 한일시멘트는 이번 세미나를 계기로 사업장 전반의 안전관리 수준을 높이고, 구성원들의 안전 인식을 강화한다는 방침이다.
오해근 한일시멘트 최고안전경영자 CSO는 “안전한 일터 조성을 위해서는 경영진부터 협력사까지 모든 구성원의 안전 마인드 함양이 필수적”이라며 “앞으로도 현장 안전관리 수준 향상과 안전문화 정착을 위해 다각적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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