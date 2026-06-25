세계 최대 맥주 축제 옥토버페스트, 9월 서울 개최

도이치옥토버페스트코리아는 오는 9월 11일부터 20일까지 열흘간 서울 마포구 문화비축기지에서 ‘옥토버페스트 서울 2026’을 개최한다고 17일 밝혔다. 주최 측은 최근 독일 뮌헨시로부터 ‘옥토버페스트 서울’ 명칭 사용 승인을 획득했다.
이번 행사는 독일 바이에른주의 대표 문화유산인 옥토버페스트의 전통과 가치를 국내에 소개하고, 한국과 독일 간 문화 교류를 확대하기 위해 기획됐다. 행사 기간 방문객들은 파울라너 등 뮌헨 옥토버페스트를 대표하는 정통 맥주를 비롯해 슈바인학센, 프레첼, 바이스부어스트 등 바이에른 지역의 대표 음식을 즐길 수 있다. 국내 수제맥주인 OBC도 함께 선보일 예정이다.
독일 전통 음악 공연과 현지 밴드 무대, 참여형 문화 프로그램도 마련된다. 맥주 축제를 넘어 독일의 음식, 음악, 예술, 문화도 함께 경험할 수 있다. 행사장에는 대형 맥주 텐트인 페스트첼트(Festzelt)를 비롯해 독일 현지 분위기를 구현한 공간이 조성된다.
게오르크 슈미트 주한독일대사는 “옥토버페스트 서울 2026이 서울 시민들과 방문객 모두에게 독일 문화를 한층 더 깊이 이해하는 계기가 되기를 바란다”며 “독일과 한국 양국 간 우정을 더욱 돈독히 하는 자리가 되기를 기대한다”고 말했다.
옥토버페스트는 1810년 바이에른 왕국의 왕세자 결혼식을 기념해 시작된 이후 매년 수백만 명이 찾는 글로벌 축제로 자리 잡았다. 주최 측은 옥토버페스트 서울을 아시아를 대표하는 독일 문화축제로 발전시켜 서울의 가을을 대표하는 글로벌 축제로 육성한다는 계획이다.
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