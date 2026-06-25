빌딩 숲에서 찾는 내면의 숨…룰루레몬, 서소문서 심신 치유축제 개최

내달 3일부터 사흘간 서소문성지 역사박물관서 문화 융합 행사 전개
룰루레몬이 내달 3일부터 사흘간 서울 중구 서소문성지 역사박물관에서 신체 감각을 깨우는 명상 캠페인 ‘스페이스 투 필’을 진행한다고 25일 발표했다.
음악·무용·조명 어우러진 공간에서 명상적 움직임 가치 전달
가재발·프라우드먼 등 각계 창작자 참여로 시청각 몰입감 고조
사전 예약 및 현장 방문 개방…요가 및 필라테스 기획 의류도 선봬
이번 행사는 번잡한 도심 환경에서 한 발짝 물러나 호흡과 유연한 신체 기동에 몰입함으로써 고유의 생동감을 회복하자는 취지에서 고안됐다. 브랜드가 지향하는 신체 중심의 철학을 공간적 경험과 시각 예술로 구체화해, 육체와 정신의 상호 교감을 지향하는 정적인 움직임의 가치를 대중에게 전달할 방침이다.
현장에서는 전문 지도자들이 이끄는 수련 교실과 더불어 다방면의 창작자들이 협동한 공연 및 시각물 전시가 펼쳐진다. 일렉트로닉 음악가 가재발, 안무 팀 프라우드먼, 무용단 흰댄스, 재활용 예술가 오재훈, 음향 연출 팀 나우톤 등이 합류해 청각과 시각, 후각적 요소가 유기적으로 엮인 종합 예술을 연출한다.
전시장 내부는 자아 성찰, 신체 안정, 유대감 형성 등 단계별 내면 변화를 유도하는 네 가지 소주제 영역으로 구획됐다. 방문객들은 각 구역을 순차적으로 이동하며 호흡과 동작을 통해 심신의 균형을 복원하고 공동체와의 연결성을 확인하는 과정을 체험하게 된다.
일반 관람은 온라인 사전 예약 플랫폼이나 현장 방문을 통해 제약 없이 가능하나, 전문 요가 강습 프로그램의 경우 예약제 기반으로 인원을 제한해 운영한다.
룰루레몬 관계자는 속도감 있는 사회에서 잠시 멈춰 자신의 내면을 되돌아보는 계기가 되기를 희망한다며, 신체 활동이 선사하는 활력을 공유하고 건강한 지역 사회 생태계를 다지는 기회로 삼겠다고 전했다.
한편 해당 브랜드는 기능성과 일상복의 경계를 허문 가동성 중심의 수련용 의류 제품군을 지속해서 전개하고 있다. 최근에는 장식적 요소를 가미하고 색채 구성을 다양화한 신규 라인업을 전면에 내세우며 관련 시장 저변을 넓히는 중이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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