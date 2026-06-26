“더 크게 입벌려 환호하라” 카스, 월드컵 응원 캠페인

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[Food&Dining] 오비맥주
경기장 관람객들 입 크기 측정
1mm당 ‘카스 제로’ 1캔 선물
옥외 광고판 주인공 될 기회도

FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스는 관람객이 환호하는 순간을 포착, AI 기술로 입 크기를 측정해 1mm당 카스 제로 1캔을 제공하는 ‘와이드 컵’ 이벤트를 진행한다. 오비맥주 제공
FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스는 관람객이 환호하는 순간을 포착, AI 기술로 입 크기를 측정해 1mm당 카스 제로 1캔을 제공하는 ‘와이드 컵’ 이벤트를 진행한다. 오비맥주 제공
‘FIFA 월드컵 2026’ 체코전부터 남아공전까지 대한민국 축구 국가대표팀을 향한 응원 열기가 전국 곳곳에서 뜨겁게 달아오른 6월, 카스가 소비자들과 함께했던 단체 관람 및 응원 현장에서도 웃음과 탄식, 그리고 큰 함성이 울려 퍼졌다.

FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스는 그중 특히 더 열정적으로 환호한 관람객을 선정해 논알코올 음료 ‘카스 제로’를 증정하는 소비자 참여형 이벤트 ‘와이드 컵’을 전개했다. 관람객이 환호하는 순간을 카메라로 포착한 뒤 AI 기반 기술로 입 크기를 측정해 1㎜당 카스 제로 1캔을 제공하는 독특한 방식이다.
6월 19일 달맞이광장 성수점에 마련된 ‘카스 뷰잉펍’ 응원 현장.
6월 19일 달맞이광장 성수점에 마련된 ‘카스 뷰잉펍’ 응원 현장.

카스는 와이드 컵 이벤트를 통해 팬들이 함께 만들어가는 응원의 순간에 더욱 몰입감을 더하는 한편 한국 축구 국가대표팀을 향한 더 큰 응원의 함성을 이끌어냈다.

참가자 황연동 씨(79㎜)는 “오전이라 응원 분위기가 어색할 줄 알았는데 카스 덕분에 아침이라는 것을 잊을 만큼 뜨겁게 응원할 수 있었다”라며 “월드컵도 즐기고 선물까지 받을 수 있어서 신나는 경험이었다”라고 소감을 밝혔다.

와이드 컵에서 조명된 팬들은 7월 초까지 강남, 여의도, 이태원 등 서울 주요 지역 카스 와이드 컵 테마 옥외광고의 주인공이 된다.

#Food&Dining#오비맥주#카스#맥주#월드컵
안소희 기자 ash0303@donga.com
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