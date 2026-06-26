“더 크게 입벌려 환호하라” 카스, 월드컵 응원 캠페인

[Food&Dining] 오비맥주
‘FIFA 월드컵 2026’ 체코전부터 남아공전까지 대한민국 축구 국가대표팀을 향한 응원 열기가 전국 곳곳에서 뜨겁게 달아오른 6월, 카스가 소비자들과 함께했던 단체 관람 및 응원 현장에서도 웃음과 탄식, 그리고 큰 함성이 울려 퍼졌다.
경기장 관람객들 입 크기 측정
1mm당 ‘카스 제로’ 1캔 선물
옥외 광고판 주인공 될 기회도
FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 카스는 그중 특히 더 열정적으로 환호한 관람객을 선정해 논알코올 음료 ‘카스 제로’를 증정하는 소비자 참여형 이벤트 ‘와이드 컵’을 전개했다. 관람객이 환호하는 순간을 카메라로 포착한 뒤 AI 기반 기술로 입 크기를 측정해 1㎜당 카스 제로 1캔을 제공하는 독특한 방식이다.
카스는 와이드 컵 이벤트를 통해 팬들이 함께 만들어가는 응원의 순간에 더욱 몰입감을 더하는 한편 한국 축구 국가대표팀을 향한 더 큰 응원의 함성을 이끌어냈다.
참가자 황연동 씨(79㎜)는 “오전이라 응원 분위기가 어색할 줄 알았는데 카스 덕분에 아침이라는 것을 잊을 만큼 뜨겁게 응원할 수 있었다”라며 “월드컵도 즐기고 선물까지 받을 수 있어서 신나는 경험이었다”라고 소감을 밝혔다.
와이드 컵에서 조명된 팬들은 7월 초까지 강남, 여의도, 이태원 등 서울 주요 지역 카스 와이드 컵 테마 옥외광고의 주인공이 된다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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