15년 만의 춘천 동면권 아이파크 브랜드 단지… 내달 분양 예정

춘천 리버뷰 아이파크
IPARK현대산업개발이 강원도 춘천시 동면 장학리 일원에 조성하는 ‘춘천 리버뷰 아이파크’를 7월 분양할 예정이다.
춘천에서 선호도가 높은 아이파크 브랜드 단지인 데다가 동면 권역에서 ‘장학 아이파크’ 이후 약 15년 만에 나오는 후속 단지로 상징성이 높다는 평가다.
이미 공급된 아이파크 브랜드 단지가 지역 시세까지 주도하고 있는 만큼 춘천에서 내 집 마련을 앞둔 수요자라면 이 단지를 가장 먼저 살펴볼 필요가 있어 보인다.
춘천 리버뷰 아이파크는 지하 2층∼지상 최고 27층, 2개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 262가구 규모로 조성된다. 단지는 남향 위주의 ‘ㅡ’자형 배치로 채광성과 통풍은 물론 탁 트인 조망을 확보한 것이 특징이다.
주거 공간은 4베이 판상형 맞통풍 중심 구조이며 현관 팬트리, 주방 팬트리, 드레스룸 등 넉넉한 수납공간 설계를 적용했다. 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 작은도서관 등 입주민을 위한 커뮤니티 시설도 마련된다.
도보권에 학교, 농어촌 혜택도 누려
도보 거리에 장학초, 강원중·고교가 있으며 후평중, 춘천여고, 후평동 학원가 등 춘천을 대표하는 명문 교육 인프라가 반경 2㎞ 내에 들어서 있다. 특히 단지가 ‘면’ 소재지에 위치해 대입 ‘농어촌 특별전형’ 이점도 누릴 수 있다.
잘 갖춰진 생활 인프라도 가깝게 이용할 수 있다. 단지 바로 앞에 MS마트가 위치하며 근거리에 하나로마트, 롯데마트, 이마트, 후평동 상권, 구봉산카페거리 등 다양한 편의시설이 있어 편리하게 이용할 수 있다. 춘천시청, 강원대병원, 한림대 춘천성심병원 등 관공서와 의료시설 이용도 쉽다.
여기에 만천천 산책로가 가까이에 있어 여가 생활을 즐기기에 좋다. 소양강과 구봉산, 너울숲공원, 손흥민체육공원 등도 가깝다.
직주 근접 수월한 입지까지 갖춰
여기에 스마트 그린 산업단지로 조성 예정인 후평일반산업단지를 비롯해 NHN도시첨단산업단지, 퇴계농공단지, 레고랜드가 주변에 들어서 있다. 또한 친환경 데이터센터 및 스마트팜 등이 어우러진 강원도 수열에너지 융복합클러스터(예정)를 비롯해 행정복합타운(강원도청 신청사 부지) 등이 건립 추진 예정으로 직주 근접을 누리기에도 손색이 없다.
춘천역 통해 수도권 접근성도 편리
단지는 춘천로와 춘천순환대로가 만나는 대로변에 위치해 춘천 시내로의 이동도 편리하다. 여기에 중앙고속도로 춘천 나들목과 연결되는 순환대로(46번 국도) 동면 나들목이 가까워 인접 지역으로도 빠르게 이동할 수 있다. 향후 만천로에서 단지로 진입하는 교량 건설이 완료되면 차량 진출입은 더욱 수월해질 전망이다.
차량으로 약 15분 거리에는 경춘선 춘천역이 있어 서울 청량리역까지 환승 없이 이동할 수 있다. 춘천고속버스터미널과 춘천시외버스터미널을 통해 서울 및 광역 이동도 수월하다. 향후 GTX-B 노선, 동서고속화철도 추진에 따른 교통 편의성 향상도 예상된다.
춘천 리버뷰 아이파크는 청약통장 가입 6개월이 지난 춘천시 및 강원도 거주자라면 1순위 청약이 가능하다. 다주택자와 세대원도 1순위 청약 대상이며 거주의무기간 및 전매제한이 없다. 분양 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 본보기집은 강원도 춘천시 근화동 구 터미널 자리에 마련될 계획이다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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