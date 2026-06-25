비아임, AI 이어버드 ‘렉닷2’ 출시… “한국어 음성 텍스트 변환·회의 요약 지원”

AI 하드웨어 전문 기업 미래스마트(Future Intelligent)의 AI 브랜드 비아임(viaim)이 회의용 AI 이어버드 ‘렉닷2(RecDot2) 인터내셔널 버전’을 선보였다.
이번 제품은 한국 사용자 환경에 최적화된 서비스를 제공함으로써 국내 사용자들의 이용 편의성을 높이고 정보 관리의 효율성을 극대화하기 위해 출시됐다.
렉닷2는 회의, 통화, 인터뷰 등 다양한 상황에서 사용자가 보다 효율적으로 정보를 관리하고 활용할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 개발됐다. 단순한 녹음 기능을 넘어, 음성 데이터를 업무에 실질적으로 활용할 수 있도록 지원하는 AI 기반 생산성 솔루션이다.
제품의 핵심은 비아임의 독자 기술인 ‘플래시레코드(FlashRecord)’ 기능이다. 스마트폰을 별도로 조작하지 않아도 이어버드 자체만으로 즉시 녹음을 시작할 수 있어, 중요한 비즈니스 대화나 아이디어를 빠르게 기록할 수 있다.
이와 함께 음성 텍스트 변환(STT), AI 회의 요약, 핵심 내용 정리, 다국어 번역 등 강력한 AI 기능을 제공한다. 이를 통해 사용자는 복잡한 회의나 인터뷰 내용을 빠르고 편리하게 정리할 수 있어 업무 편의성이 대폭 향상될 것으로 기대된다. 현재 한국어 서비스를 지원하며 국내 KC 인증도 완료했다.
비아임 관계자는 “렉닷2는 음성 기록부터 요약, 번역까지 지원해 정보 관리의 효율성을 극대화하는 제품”이라며 “향후에도 국내 사용자들의 이용 편의성을 고려한 서비스 개선을 지속하겠다”고 전했다.
한편, 이번 제품을 선보인 미래스마트는 혁신적인 AI 하드웨어를 개발 및 운영하는 전문 기업으로, 독자적인 AI 기술을 일상과 업무 환경에 접목해 사용자들의 생산성을 높이는 다양한 스마트 디바이스를 시장에 선보이고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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