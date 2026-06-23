롯데百, 유니온페이와 손잡고 QR결제 도입… “외국인 고객 결제 편의성 강화”

롯데백화점이 글로벌 결제 기업 유니온페이와 손잡고 외국인 고객을 위한 결제 편의 강화에 나섰다.
23일 롯데백화점에 따르면 양사는 전날 중국 상하이에서 ‘외국인 결제 편의 및 마케팅 확대 제휴식’을 열었다. 이번 협약에 따라 오는 9월부터 롯데백화점 전 점포에 QR코드를 스캔하는 방식의 ‘QR결제’와 NFC 기반 비접촉식 간편결제 서비스인 ‘NFC 퀵패스’ 결제 시스템이 적용된다.
이는 중화권 고객을 비롯한 방한 외국인 관광객의 쇼핑 편의성을 높이기 위한 조치다. 서울 명동 상권에 위치한 롯데백화점 본점은 올해 1~5월 기준 외국인 고객 매출 비중이 30%에 달하며 주요 쇼핑 채널로 자리 잡았다. 글로벌 결제망을 확충해 외국인 관광객의 쇼핑 장벽을 낮춰 매출을 끌어올리려는 전략으로 분석된다.
롯데백화점은 외국인 관광객 유치를 위한 맞춤형 마케팅을 전방위로 강화하고 있다. 지난해 말 외국인 관광객을 대상으로 롯데 계열사 쇼핑 혜택과 교통카드 기능을 결합한 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’를 출시했다. 지난 3월에는 국내 유통업계 최초로 중국 최대 플랫폼인 ‘고덕지도’와 ‘따종디엔핑’에 공식 채널을 개설해 현지 고객과의 접점을 넓혔다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “이번 협업은 방한 외국인 고객들의 결제 편의성을 높이고 쇼핑 경험을 향상시키기 위한 첫걸음”이라며 “유니온페이와의 협력을 확대해 가장 편리하게 쇼핑할 수 있는 백화점으로 자리매김하겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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